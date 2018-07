Melania Trump y su look patriota de 64 mil pesos -con un detalle sexy escondido-

Uno de sus looks más recatados, pero si ella hubiera querido… ¡también sería uno de sus más sexy! Así fue el vestido de Melania Trump en la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, con el que brilló gracias a su toque femenino -y detalle revelador-.

¿La pieza en cuestión? Un vestido largo con estampado gingham -o a cuadros- de Ralph Lauren, una marca que resultó un acierto rotundo para celebrar este día, no solo por ser estadounidense sino por el color del look, el cual era blanco con azul, dos de los colores de la bandera de este país, haciéndola brillar en un picnic realizado en la Casa Blanca, en compañía de su esposo, Donald Trump.

Y para agregar el color que faltaba de la bandera a su look, la famosa decidió agregarlo de una forma bastante estilosa, poniendo un cinturón rojo de piel con moño de Alexander McQueen arriba de su vestido, el cual no solo fue la cereza en el pastel de su outfit sino que también ayudó a resaltar la cintura y curvas de la eslovena de 48 años.

El precio en total de este look fue de 64 mil 682 pesos aproximadamente, esto con un vestido de 53 mil 554 y cinturón de 11 mil 128 pesos. ¿Lo curioso? Es que a pesar de que Melania conservó su estilo recatado -y no tan revelador-, la pieza de Ralph Lauren no solo es una de sus más sofisticadas sino también sexy, esto al tener una abertura en la pierna así como un short pequeño integrado en esta pieza, algo perfecto para resaltar su estilizada figura.

El vestido Rivera hecho en Italia también tiene un cuello así como botones de perlas que lo convierten en una pieza de lo más sofisticada. Y a ti… ¿qué te pareció el look de Melania?

