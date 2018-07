¡Una diosa de oro! El espectacular vestido de 363 mil pesos con el que Bella Hadid sorprendió en Roma

Con ese vestido… ¡no era para menos! Y es que en su visita más reciente a Italia, Bella Hadid sorprendió como toda una diosa romana al lucir un vestido de malla dorada con el que no solo demostró su figura y sensualidad, sino que para ser la más espectacular en un evento… ¡el costo no importa!

¿La razón? Un look de oro con drapeado y tirante suelto firmado por Versace, que gracias a su caída, resaltó la altura de 1.75 metros de la modelo así como su feminidad y curvas, al tener una abertura en la pierna derecha que mostró parte de sus piernas tonificadas.

La famosa de 21 años decidió coordinarlo con unas sandalias de tiras transparentes hechas de PVC de Yeezy, una lujosa gargantilla de diamantes de Bvlgari, maquillaje natural y peinado suelto de lado, un acierto para resaltar sus pómulos así como ojos.

Lo mejor es que, si se pensaba que este vestido no tenía tanto escote, Bella demostró lo contrario, al voltearse para posar frente a los paparazzi, mostrando su espalda al descubierto, un toque de lo más sexy y que no solo acentuó parte de su figura sino también su derrière.

Bella no pudo dejar de tomarle fotos a su look por lo que decidió hacer una pequeña sesión de fotos en esta ciudad, pareciendo toda una visión romana con este look, el cual costó 363 mil 752 pesos aproximadamente y fue hecho en Italia. ¿Lo más curioso? Fue que, a pesar del precio tan elevado del vestido, éste se agotó en cuestión de minutos después de que la modelo lo usara.

Y tú… ¿pagarías eso con tal de tener este vestido y lucir impactante como lo hizo Bella?

