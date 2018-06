El look con el que Melania Trump redimió las críticas contra su chamarra

¡De los errores se aprende! Al parecer Melania Trump ya aceptó la lección, como bien lo demostró en su viaje más reciente a Tucson, Arizona, donde optó por un look más sobrio -y libre de polémica-, a diferencia del pasado que usó en otra visita a inmigrantes, con el que sufrió mil y un críticas.

Intercambiando incluso sus clásicos tacones Manolo Blahnik -los cuales casi nunca deja atrás- por unos tenis blancos Adidas, la Primera Dama de los Estados Unidos acertó con un look minimalista así como libre de cualquier estampado o frase, compuesto de un suéter negro así como unos pantalones blancos con rayas negras a los lados de La Linge, con los que resaltó su elegancia -sin dejar la comodidad-.

¿Lo curioso? Es que después de bajar del avión presidencial con estos tenis, la eslovena de inmediato los cambió por unos flats negros para visitar un centro de control fronterizo de esta ciudad, donde pudo platicar con varios oficiales sobre los problemas a los que se están enfrentando las familias de inmigrantes.

Este look resultó como una buena elección después del que usó para su visita a la frontera de Texas, el cual estaba compuesto de unos jeans blancos con una chamarra verde militar larga de Zara con la frase En verdad no me importa, ¿a ti?, -algo que bien podría haber pasado desapercibido en otra persona, pero en Melania generó múltiples comentarios negativos, algunos resaltando el poco interés que la eslovena ha mostrado por los problemas de los inmigrantes-.

Y tú… ¿qué piensas del nuevo look de Melania? ¿Crees que logró redimirse de la chamarra tan comentada?

