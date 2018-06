Bella Hadid se cuela a una graduación... ¡en pants!

No solo se coló a la fiesta… ¡sino que llevó un look bastante peculiar! Ese es el caso de Bella Hadid, quien sorprendió a más de un estudiante de la preparatoria Oceanside, al decidir de improvisto asistir a esta graduación –y festejar con ellos en un camión estilo limosina-.

Todo comenzó con una sesión de fotos que la modelo de 21 años estaba haciendo en Long Beach, Nueva York, un lugar muy cerca de dicha escuela. Al parecer, Bella se enteró que ese día habría una graduación por lo que decidió sorprender a los estudiantes y visitarlos, uniéndoseles en el trayecto al evento, en una limosina especial para fiestas. Así lo publicó una chica de nombre Jackie, quien subió una foto de ella posando muy feliz con todos los de la generación. “Bella Hadid está en el camión de graduación de mi escuela. No puedo dejar de reír", comentó la joven en su Twitter.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Otra chica -quien es hermana de una de las graduadas-, publicó una foto junto a Bella acompañada de la palabra “Ídola” antes de que se subiera a la limosina, en la que las dos aparecen sonriendo por este feliz momento. ¿Lo curioso? Fue el look con el que llegó la modelo, pues a pesar de que todos los graduados iban en looks de fiesta, Bella se dio una escapada de su sesión de fotos con lo que probablemente era su ropa de descansar, compuesta por una sudadera así como pants de velur negro de la firma Juicy Couture, un look que de inmediato hizo recordar a la moda de los 2000 –época en la que tanto esta marca como los coordinados de pants que hacían era la moda-.

Y tú… ¿qué piensas de la sorpresa de Bella a esta graduación? ¿También te hubiera impactado su presencia?

VER GALERÍA