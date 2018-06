¿Usando -todo- de mezclilla? El look de Victoria Beckham del que todos hablan

¿Usando mezclilla? ¡Eso parece! Así lo demostró Victoria Beckham, quien al parecer decidió dejar sus pantalones sastre en el clóset y usar no solo jeans acampanados, sino incluso un top en esta tela, un look que acaparó todas las miradas en París

Con el estilo que tanto la caracterizan, la británica de 44 años arrasó por las calles de esta ciudad, luciendo más delgada que nunca en una camisa larga de mezclilla con bolsas, botones y cinturón integrado así como unos pantalones acampanados -y de lo más ajustados- de su marca homónima, piezas que resaltaron su figura estilizada.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Para complementar su look, la ex Spice Girl eligió unas sandalias de tacón en tono nude de Manolo Blahnik, un bolso vino de su marca así como unos lentes estilo aviador de Céline, los cuales potenciaron el toque moderno de su look.

Pero… ¿por qué Victoria eligió cambiar sus looks sobrios, vestidos o trajes sastre por este peculiar look? Además de que el Canadian Tuxedo -nombre que se le da a los outfits compuesto de mezclilla en su totalidad-, es todo un clásico, esta combinación es una excelente manera para darle modernidad y frescura, así como apariencia relajada a cualquier mujer -sin perder el estilo-.

Y lo mejor -entre comillas- es que el look completo con el que Victoria acertó es relativamente accesible, esto al costar poco más de 18 mil pesos, tanto el pantalón como la exclusiva camisa, la que también es perfecta para resaltar la cintura e incluso aumentar las curvas como bien lo mostró Victoria, gracias a su cinturón.

A ti… ¿te gustó el peculiar look de la británica? ¿O la prefieres en sus clásicos trajes sastre?

VER GALERÍA