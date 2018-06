¡Ups! El error de vestuario que sufrió Ivanka Trump -que la hizo mostrar de más-

¿El primer descuido de Ivanka Trump? ¡Podría ser! Así le pasó a la socialité, quien durante una reunión en la Casa Blanca sufrió un descuido de su outfit que se convirtió en toda una controversia en las redes sociales.

Y es que a pesar de que la hija de Donald Trump usó una vestimenta recatada y nada reveladora, compuesta de un top blanco así como una falda con estampado floral negro, el error surgió cuando la blusa -que estaba bastante ajustada a la figura de Ivanka-, transparentó su bra así como parte de su torso -y un poco más-.

Eso sí… más tardaron en salir las fotos de Ivanka en internet que la gente empezara a comentar en redes del desafortunado accidente de la socialité, algunos mostrando señales de apoyo mientras que otros más cuestionaron su decisión de usar este top blanco.

¿Lo bueno? Fue que, al parecer, ella no se dio cuenta del caos que comenzó -o llegaría a desatar- su look transparente en las múltiples redes, pues durante tanto en la reunión realizada en el Despacho Oval como en las horas siguientes, la famosa lució tranquila y sin comentar nada al respecto.

Esta semana ha sido muy fuerte para la familia Trump, pues no solo Ivanka fue criticada por su outfit, sin embargo también su madrastra, Melania Trump, quien sufriera mil y un comentarios negativos por lo que usó para su visita a un refugio de niños en Texas, al llevar una chamarra verde militar con la frase En verdad no me interesa, ¿a ti?

Y tú… ¿crees que la gente exageró con el pequeño incidente de Ivanka?

