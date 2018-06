¿Con muchos holanes? Natalie Portman y el vestido que está en la mira

¡Un emoji humano se apoderó de las calles de Nueva York! ¿Su nombre? Natalie Portman, quien paró el tráfico de la Gran Manzana al llevar el vestido más vistoso, dramático y sexy que ha usado en toda su carrera.

Y es que para un evento en esta ciudad, la famosa llevó un look strapless blanco con lunares negros de Miu Miu, el cual no solo resaltó al máximo su belleza, feminidad y figura, sino que le dio un aspecto más joven y radiante a la actriz de 37 años. Esto de inmediato atrapó la atención tanto de conductores como de gente que caminaba por las calles, quienes no pudieron evitar voltear a ver su brillo.

¿Lo curioso? Es que Natalie eligió este arriesgado y lujoso look para una presentación de su película más reciente, Eating Animals. Y aunque bien pudo escoger algo más sencillo y discreto, la actriz decidió impactar con esta pieza, algo que logró sin dejar su elegancia y estilo atrás.

El peculiar look de inmediato se convirtió en noticia entre sus fans, quienes además de halagar su belleza, la compararon con el famoso emoji de flamenca, esto gracias al diseño del vestido así como los holanes que tenía. "Me la pasé muy bien en la proyección de Eating Animals y pude conocer gente increíble que apoyan la ética y sustentabilidad de las grajas”, comentó Natalie en una publicación de su Instagram, en la que muchos resaltaron que está en su mejor momento, además de lucir increíble.

Y a ti… ¿qué te pareció el look de Natalie?

