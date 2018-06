¡Casi un desastre! Rihanna y el accidente que tuvo en una alfombra roja

El objetivo era ser la más sexy.... ¡pero tampoco mostrar de más! Seguro eso es lo que Rihanna pensó en la alfombra roja de Ocean’s Eight en Londres, donde no solo arrasó por su brillante look… ¡sino porque casi le pasó uno de los accidentes más vergonzosos que podría haber!

Eso sí… antes que ocurriera el micro accidente, la cantante de 30 años brilló -literalmente hablando-, al lucir un vestido asimétrico dorado de Poiret, el cual resaltó al máximo sus curvas y sensualidad al tener un hombro al descubierto así como un diseño bastante ajustado. Y para complementar su look, Rihanna eligió un clutch de Christian Louboutin así como unas sandalias con tacón de Giuseppe Zanotti.

Y aunque en un principio todo iba de maravilla, la cantante no tardó en tener problemas con el escote de la parte derecha de su look, el cual al ser strapless, se resbalaba a cada segundo… tanto, que en un momento la famosa mostró parte de su torso -y un poco más-. ¿Lo bueno? Es que, contrario a lo que se podría pensar en este caso, Rihanna reaccionó de la mejor manera, y con mucha elegancia tapó esta parte de su look con su mano mientras seguía posando para los paparazzi con elegancia.

Y aunque Rihanna hizo de todo para subir su escote y continuar por su paso en la red carpet de esta película -en la cual interpreta a la hacker Nine Ball-, tal parece que al final decidió disfrutar del momento e ignorar el fallo de su vestido mientras sonreía paras las cámaras con el carisma que tanto la caracteriza.

A ti… ¿qué te pareció el vistoso look de RiRi en esta alfombra roja?

