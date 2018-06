Shorts... ¿con tacones de 9 cm? El peculiar look de Kendall Jenner

Si usar lycras con una sudadera de hombre suena como un look un poco arriesgado… ¡combinarlo con tacones lo hace incluso más radical! ¿La atrevida en hacerlo? Nada más y nada menos que Kendall Jenner, quien eligió esta peculiar vestimenta para su look de un día -saliendo totalmente victoriosa en el intento-.

Y es que para un día de reuniones en Nueva York, la modelo de 22 años eligió un look bastante sporty chic, esto al combinar una sudadera azul de felpa con rayas de Gosha Rubchinskiy con unos shorts negros de lycra, los cuales resaltaron tanto las curvas como figura estilizada de Kendall.

Sin embargo, lo que le dio un giro totalmente sofisticado a su vestimenta no fue ni su bolsa negra estilo hobo de Prada o sus estilosos lentes negros, sino unas botas altas con tacón de Jimmy Choo las cuales gracias a su tacón de 9 centímetros, resaltaron al máximo la altura de 1.79 así como piernas- de lo más tonificadas- de Kendall.

¿Lo más curioso? Es que a pesar de la sencillez del look de la famosa, el precio del look completo no fue tan pequeño, esto al sumar 75 mil 786 pesos aproximadamente, con la sudadera masculina de 7 mil 992, la bolsa de 45 mil 86 pesos, así como las botas de 22 mil 708 las cuales son de lo más peculiares, al estar hechas de parte tacón de piel, y parte de calcetas de tela elástica con la palabra I Want Choo como detalle en la parte trasera del calzado.

Y a ti… ¿qué te pareció el look de Kendall? ¿Lo usarías en tu día a día o cambiarás los tacones por unos tenis -o cualquier otro accesorio?

