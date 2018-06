¡Qué sombrero! La novia que se volvió viral por el gran accesorio que llevó en su boda

Para qué tener un velo… ¡si se puede tener un sombrero! Así lo pensó Emma Leth, una novia danesa que se convirtió en toda una celebridad de la noche a la mañana, esto al llevar uno de los accesorios más originales -y extravagantes- en su boda.

Y además de sorprender con un vestido de encaje tan transparente -el cual dejaba ver su ropa interior-, la danesa arrasó no solo en sus nupcias sino en todas las redes al llevar un sombrero de paja de más de 50 centímetros de Jacquemus. "Nos casamos ayer y mi nuevo nombre es Emma Rosenzweig. Gracias por el hermoso sombrero, Jacquemus”, comentó en una foto que publicó en su Instagram, en la que aparece caminando hacia el altar cargando un ramo bastante colorido mientras sonreía y sostenía su gran accesorio.

Esta foto se hizo viral en cuestión de minutos, mientras los nuevos fans de Emma aplaudían su arriesgada elección y look "revolucionario". Sin embargo, eso no fue todo, pues para rematar, la novia eligió unos zapatos negros con puntos blancos de Balenciaga, los cuales fueron el toque final con el que la danesa logró una vestimenta divertida, oirignal y de lo más chic. "Qué linda, ya tengo inspiración para cuando me case", decía un comentario.

Eso sí… cualquier fashionista o experto en moda sabría que, aunque parecería como un accesorio sencillo, éste se trató de todo un lujo que Emma decidió darse, pues el accesorio muy avant-garde del diseñador Simon Jacquemus tiene un costo de 8 mil 725 pesos aproximadamente -pero como recompensa, el francés felicitó a Emma en su Instagram comentando “Muy feliz de ser parte de alguna manera en tantos días especiales”-.

¿Lo único malo? Es que al parecer el enorme accesorio causó problemas durante la ceremonia, esto al ser un pequeño impedimento en el primer beso de los recién casados, como bien lo mostró la novia, quien publicó otra foto en la que tuvo que sostenerlo para besar a su pareja -algo que no es tan romántico para algunos-.

Y tú… ¿usarías este sombrero en tu boda en nombre de la moda?

