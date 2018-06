¡Más corto no se puede! Bella Hadid y el sexy look con el que casi enseña de más

Quien diga que los escotes son los únicos que causan accidentes, ¡es porque no ha visto el top de Bella Hadid! Así lo demostró la modelo, quien sorprendió a más de uno al enseñar de más, y todo por una pieza que le hizo una -muy- mala jugada.

Y es que a pesar de parecer como un look inofensivo, la blusa corta con botones de Lisa Marie Fernandez hizo que Bella mostrara su torso bajo, pues a pesar de que al principio la modelo de 21 años tenía todo bajo control, cuando comenzó a correr con las bolsas del súper, reveló parte de su underboob -esto al no llevar bra-.

¿La reacción de Bella? A pesar de saber que los paparazzi estaban ahí -y seguramente habían captado su accidente-, la modelo lo tomó con bastante humor, sonriendo mientras corría a ver a unas amigas que la esperaban en un restaurante de Nueva York.

Lo más curioso es que este top ni siquiera era eso, sino un traje de baño, en el que viene integrado un bandeau así como un cárdigan, que según la marca, es ideal para usarlo después de la playa -o incluso cuando estás en ella, para cubrirte del sol-. Lo único malo es el precio de éste, pues tiene un costo de 11 mil 911 pesos aproximadamente.

¿Lo más curioso? Es que al parecer Bella ya está acostumbrada a los accidentes de vestuario, algo que no solo ha demostrado en la pasarela sino también en varias alfombras rojas -en donde no solo ha mostrado parte de su escote, sino su lencería de la parte baja-. ¡Lo bueno es que la famosa siempre reacciona con una sonrisa! ¿O no, Bella?

