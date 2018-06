Las dos bolsas de más de 30 mil pesos que recibió North West de cumpleaños

A punto de cumplir 5 años… ¿y recibir dos bolsas de más de 30 mil pesos de regalo? ¡Solo si tu nombre es North West! Así lo demostró Kim Kardashian, quien presumió el obsequio que un diseñador le hizo a su peque -y que está totalmente dispuesta a robárselo-.

Y aunque falta más de una semana para que la primogénita de Kim y el rapero, Kanye West, cumpla años, los festejos ya comenzaron, esto no solo al organizarle una impactante fiesta temática de unicornios, sino al recibir dos mini bolsos de lo más estilosos de parte de nada más y nada menos que Alexander Wang.

¿La primera bolsa? Una con estampado de leopardo con cierres y detalles negros, la cual Kim presumió junto con la nota que el diseñador le puso a la peque: “North, ¡Feliz cumpleaños! Cada chica necesita un poco de brillo... Espero que lo ames. Alex”.

Eso sí... al parecer North no fue la única emocionada por su regalo, sino también Kim, quien no ocultó su alegría al ver los obsequios. "Dios mío, North es la niña más suertuda en el mundo. ¿A quién le regalan esta bolsa de Alexander Wang?”, comentó.

La socialité luegó publicó otra bolsa más pequeña, negra y con incrustaciones -de la que, al parecer, no se había dado cuenta-. "Esperen, vean esta bolsa Wang que le dio a North. No puedo creerlo. No me di cuenta de ésta anoche. La amo", dijo Kim, quien agregó “¡Voy a robarme esto!”, en la foto.

¿Lo curioso? Fue el precio de ambas, costando 16 mil 78 pesos así como 14 mil 899 respectivamente, sumando el precio de 30 mil 977 pesos, lo cual podría resultar como un regalo bastante lujoso…. ¡a menos que seas la hija de Kim! Y a ti… ¿te gustaron las piezas que recibió North?

