¿El vestido de la revancha? Jennifer Lawrence y el look que usó para ver a su ex

¡Y eso es lo que te pones para ver a tu ex! Así lo demostró Jennifer Lawrence, quien usó un look con el que robó mil y un miradas durante un evento… ¡y sin duda una de ellas fue la de Darren Aronofsky, su ex pareja!

Y optando por uno de sus outfits más sexy -y ajustados- de todos los tiempos fue como la actriz de 27 años arrasó en una gala de Nueva York, esto al elegir un top blanco estilo corsé de seda que coordinó con una falda midi de Olivier Theyskens, piezas que no solo resaltaron las curvas de Jennifer sino también la hicieron lucir súper sofisticada y de lo más sexy.

VER GALERÍA }

Notas relacionadas:

La famosa coordinó su estiloso look con unas sandalias metálicas de Jimmy Choo, joyas de Lorraine Schwartz, un lob ondulado y un maquillaje centrado en los ojos, algo que logró gracias a un smokey eye azul. Esto sin duda dejó impactado al director de cine de 49 años, quien fue su novio del 2016 hasta un año después, cuando la relación se terminó -y no pudo apartar su mirada de Jennifer-.

Y después de saludarse, ambos platicaron mientras se sonreían el uno al otro. ¿Lo único malo? Es que para quienes deseaban verlos juntos otra vez, la reunión de ambos solo se trató de un homenaje al director, así como a otros famosos."Estoy emocionada de estar esta noche aquí para presentar el homenaje a mi muy buen amigo,Darren Aronofsky", comento Jennifer al entregarle el premio BAM.

Eso sí… impactar a tu ex resulta una acción un poco costosa, pues tanto la blusa como la falda tuvieron un costo de más de 75 mil pesos aproximadamente -algo que sin duda valió la pena para Jennifer, quien si deseaba sorprender a su ex, ¡lo logró!-. ¿O tú qué piensas?

VER GALERÍA