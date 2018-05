Paris Jackson explica por qué abandonó un desfile de modas

Sí abandonó el show… ¡pero no de la manera en la que todos se imaginan! Así lo de ha dejado en claro Paris Jackson, quien por fin alzó la voz ante los rumores que había causado todo un escándalo a su salida de un desfile en Francia.

Y es que durante el último show crucero de Dior, la casa francesa presentó una colección inspirada en la tradición ecuestre mexicana, convirtiendo las caballerizas de Chantilly, en un rodeo en el que modelaron las creaciones de Maria Grazia Chiuri mientras varias escaramuzas charras presentaban su show arriba de sus caballos blancos.

Esto al parecer no fue del agrado de Paris, quien decidió abandonar el show para salir y disfrutar de la lluvia descalza, como lo reflejó en una foto que subió a su cuenta de Instagram. "Me fui temprano e hice esto", dijo.

Eso sí… la famosa de 20 años reveló que, contrario a lo que varios medios apuntaron, no ‘salió enfurecida’ del show, sino que solo lo abandonó pues no está a favor de los métodos con los que se entrenan a los animales. "Para ser claros, no me salí furiosa del show. Me levanté en silencio y me fui tratando lo mejor que pude de no causar un escándalo porque no apoyo que los animales sean marcados ni golpeados”, expresó en su Twitter.

Y como toda una amante de la moda, Paris desea que haya un cambio en la industria para que ésta pronto sea libre de maltrato animal y peletería. “No estoy tratando de enemistarme con el mundo de la moda de ninguna manera, pero siempre seré yo misma”

“No me 'enfurecí', solo me tomó por sorpresa y me rompió un poco el corazón. Y no tengo duda que todas las marcas de moda de lujo pronto dejarán la piel y serán libres de crueldad animal, ya que ese parece ser el patrón. ¡Y todos deberíamos de estar emocionados por eso!”, agregó la famosa.

Y tú… ¿crees que la reacción de Paris fue buena o exageró un poco con el arte de las escaramuzas?

