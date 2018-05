Ivanka Trump y la mini falda con la que arrasó en las redes

¡Más corta no podía ser! Así fue el último look que usó Ivanka Trump, quien sorprendió a más de uno al cambiar sus faldas largas y clásicas por una mini con la que no solo le dio un giro más moderno a su apariencia, pues también fue el mejor acierto para presumir sus piernas kilométricas.

¿La mejor manera de presumir su look? Subiendo una foto en la que aparece de lo más feliz junto a su hijo más pequeño, Theodore Kushner, con la que impresionó al lucir espectacular con su altura de 1.80 metros en una mini falda lila con holanes, la cual resaltó su figura estilizada así como piernas torneadas. "Amo cuando Theodore viene a visitarme a la oficina", comentó en dicha publicación.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

La famosa de 36 años coordinó su look con un top blanco así como un suéter del mismo color piezas perfectas para resaltar su estilo clásico y elegante. Eso sí… Ivanka tiene un muy buen truco para potenciar más su altura que quedó al descubierto con este look. ¿El secreto? Coordinar sus vestidos o faldas -sin importar el largo que tengan-, con tacones del mismo color de su piel, algo ideal para crear una ilusión óptica y simular más altura.

Esto impactó a muchos, pues Ivanka es conocida por su estilo clásico, esto al usar looks largos o debajo de la rodilla en los eventos o reuniones importantes. Y a ti… ¿qué te pareció el look de Ivanka para un día en la Casa Blanca? ¿Crees que debería optar por usar más faldas cortas?

VER GALERÍA