En la calle... ¿y en bikini? Bella Hadid y su comentado look en Mónaco

¡Los bikinis no son solo para usarlos en la playa! Por lo menos así lo demostró Bella Hadid, quien acaparó más de una mirada en Mónaco al cambiar sus clásicos jeans por un traje de baño -eso sí, con tenis y calcetas incluidas-.

¿El bikini que Bella eligió para esta ocasión? Un look vintage de dos piezas azules de la firma francesa de Dior, que coordinó con un pareo, tenis blancos de Nike así como unas calcetas largas para su escapada a esta glamurosa ciudad, a la que viajó para disfrutar de la Fórmula 1, ir a eventos de trabajo y descansar de estos en un bote, como lo mostró en una foto en la que luce de lo más feliz.

Lo curioso es que la modelo de 21 años no solo usó este bikini para su viaje en bote, pues antes subió un video a su cuenta de Instagram en el que camina y después corre junto a un perrito con su sexy y revelador look por las calles de Mónaco. “Después de las entrevistas, antes de la conferencia de prensa”, comentó Bella. Y aunque muchos de sus fans halagaron su estilizada figura, otros cuestionaron el peculiar look de la famosa: "¿Está usando solo un bra? Me gustaría poder hacer eso", se podía leer en uno de los más de 2 mil 600 comentarios.

¿Habrá sido el calor o el espíritu libre europeo se apoderó de la modelo? Solo ella lo sabe, lo cierto es que Bella lució de lo más sofisticada y fresca en este viaje, ¡que al parecer disfrutó al máximo! ¿O tú qué piensas?