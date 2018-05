Kylie Jenner y el vestido de 500 pesos con el que presumió su figura post parto

Así como puede usar vestidos de diseñador… ¡también cosas que cuestan menos de mil pesos! Ese es el caso de Kylie Jenner, quien ha demostrado que no se necesitar gastar una fortuna para lucir bien, esto al presumir su increíble figura post-parto en un look de lo más accesible.

¿El outfit que se ha convertido en el más deseado de todas? Un mini vestido con escote bajo los hombros y botones de FashionNova, el cual resaltó al máximo la curvas de Kylie como lo mostró una foto que subió en su Instagram, en la que aparece sentada, con el pelo largo de lado y un maquillaje bastante natural. “Dejé mi ropa de diseñador por esto”, puso la socialité en dicha publicación.

El vestido no solo es una opción sofisticada, sino bastante accesible, esto al costar nada más y nada menos que 552 pesos aproximadamente, un precio razonable teniendo en cuenta la lujosa ropa de Kylie -la cual es de diseñador y casi siempre pasa de los 30 mil pesos-.

Pero… ¿por qué este vestido es el nuevo favorito de Kylie? No solo por estar disponible en cuatro colores diferentes: negro, azul, rosa o beige (ideal para cualquier gusto), sino por estar hecho de algodón y spándex, un material que ayuda a ocultar cualquier imperfección o lonjita que se tenga, estilizando la figura femenina al máximo como lo mostró la socialité en su imagen.

Esto sin duda causó un gran revuelo entre las fans de Kylie, quienes no solo halagaron su estilo, sino también su micro cintura así como abdomen plano, las que recuperó de inmediato luego de embarazarse de su primogénita, Stormi Webster, hace 3 meses, fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

Y es que gracias a su buen metabolismo -que la ayudó a recuperar su figura post-parto de inmediato-, la famosa no ha dejado de lucir vestidos de lo más entallados así como sexy y reveladores, algo que también mostró en otra foto, luciendo espectacular en un look nude ajustado de House of CB, que a diferencia del primero, éste tiene un costo un poco más elevado de 4 mil 101 pesos.

Eso sí... nadie como Kylie para demostrar que está totalmente permitido usar ropa de diseñador así como opciones más accesibles, ¡pues lo único que importa es el restilo y la actitud! ¿O no, Kylie?

