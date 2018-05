¡Realmente moderna! La Princesa Anne y los lentes que usó Bella Hadid

Los lentes deportivos son lo de hoy y quien no lo crea, ¡que le pregunte a la realeza! Así lo demostró la Princesa Anne, quien al parecer tiene más cosas en común con Bella Hadid de lo que se podría pensar, esto al usar los mismos lentes que la modelo presumió hace un año.

Y con la elegancia que tanto la caracteriza, la Princesa llegó junto a su madre, la Reina Isabel II, al Festival de Flores de Chelsea en Londres, luciendo unos lentes bastante modernos: los Speed Dealer de la firma Adidas, eso sí, sin dejar su estilo clásico atrás, coordinando este moderno accesorio con un abrigo largo color champagne, un vestido naranja, zapatos café así como un broche de flores dorado.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

¿Lo curioso? Es que Bella había usado estos lentes hace un año, esto al ser captada durante una caminata en Nueva York con esta pieza que coordinó de una manera bastante diferente a la Princesa, esto al llevar una chamarra negra, jeans así como tacones azules, logrando así un look moderno, fresco y súper sporty chic.

Y aunque no sabemos si este look inspiró a la Princesa Anne para comprar estos lentes, o si solo se trató de una peculiar coincidencia, pero lo que es seguro es que ambas demostraron algo: que este accesorio no solo es perfecto para mujeres de cualquier edad o estilo, sino que al momento en el que te los pongas, ¡de inmediato te dará una sofisticación y actitud que hará voltear a más de uno!

VER GALERÍA