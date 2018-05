¡Pensó que no le quedaría! El temor de Kim Kardashian con su vestido de la Met Gala

¡Bajar de peso no siempre es tan buena idea! Y aunque podría sonar extraño, eso lo sabe muy bien Kim Kardashian, quien a pesar de lucir espectacular en un vestido dorado durante la alfombra roja de la Met Gala, la socialité reveló que una dieta por poco le arruina la noche.

¿La razón? Un détox llamado Sunfare Optimal Cleanse, que consiste en comer proteínas y verduras durante los 3 primeros días... para cambiar a solo un batido especial durante el resto de los días -que pueden ser de 5 a 10-, un plan alimenticio tan extremo que incluso Kim pidió que “rezaran por ella”.

Y aunque la socialité de 37 años se mostró bastante contenta con los resultados de esta estricta y costosa dieta -esto al tener un precio de 12 mil 229 pesos aproximadamente-, de inmediato la preocupación y el estrés se apoderaron de ella, al darse cuenta de que su cambio de peso así como de tallas resultó bastante radical.

"De hecho estaba muy nerviosa por usar este vestido porque antes hice un détox durante varias semanas y perdí de 2 a 3 kilos. En la prueba, estaba preocupada de que no me quedara, pero me lo medí y me quedó como un guante. ¡Era perfecto!”, confesó la famosa en su blog.

Esto sin duda fue visible en la alfombra roja, al arrasar y captar toda la atención en un vestido dorado con diseño estilo bustier y dos cruces, creado por la firma Versace, el cual sin duda la hizo ver como toda una diosa en este evento. ¿La enseñanza que nos dejó la famosa? Es que a veces, más vale quedarte en tu peso que matarte en dietas -con el riesgo de que el vestido que tanto te gustó no te quede-.... ¿O no, Kim?

