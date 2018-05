¡Salvada por su príncipe! Paris Hilton y el sexy vestido que la puso en aprietos -resueltos por su prometido, Chris Zylka-

¡Los príncipes azules existen! Eso lo sabe muy bien Paris Hilton, quien arrasó en la Gala amfAR de Cannes, en donde su sexy vestido transparente casi le provoca un accidente… ¡si su prometido, Chris Zylka, no hubiera estado cerca de ella para rescatarla!

¿El vestido en cuestión? Un vestido transparente de Nicolas Jebran, el cual solo cubría su figura con los estampados de flores de varios estilos, así como incrustaciones de cristal que tenía dicha pieza. Y para potenciar la sofisticación de su look, la socialité de 37 años eligió un peinado en ondas, arracadas de oro así como un delineado cat-eye negro.

Eso sí… aunque el vestido de Paris no tenía un diseño ostentoso o extravagante -esto al ser recto y quedarle de lo más ajustado-, la cola larga y estilo sirena de la colección primavera 2017 hizo que la famosa se enredara mientras posaba para los paparazzi.

Y a pesar de que Paris trató de salir del nudo creado por la cola del vestido, le fue imposible, algo que de inmediato notó su prometido de 33 años, quien corrió junto a ella y la acomodó, no solo para evitar cualquier caída -o accidente-, sino para que la pieza luciera mucho mejor en la lente de los fotógrafos. Al final, la famosa respondió con una sonrisa para después darle un pequeño beso a su príncipe azul.

Si ese no es amor… ¡entonces no sabemos qué! ¿O no, Paris?

