Sí lo copió...¡pero de otra persona! Kim Kardashian responde a quienes criticaron su look parecido al de Beyoncé

Sí se inspiró en alguien… ¡pero no de quien pensaban! Así es el caso de Kim Kardashian, quien tal parece que no puede escapar de la polémica, esto al ser criticada de nueva cuenta por usar un look casi idéntico al de otra famosa: la cantante Beyoncé.

Y es que después de sorprender con uno de sus looks más sexy y radicales, compuesto de un top con arneses y mini falda negra de Versace para el after-party de los Met Gala 2018, la socialité de 37 años recibió mil y un críticas por parte de los fans de Beyoncé, quienes la acusaron de usar la misma vestimenta que usó la cantante en la portada de una revista, en 2011.

Eso sí… muy a diferencia de Kim -quien coordinó su look con una falda ajustada y de lo más corta-, Bey la usó con una falda lápiz. "Beyoncé le ganó a Kim desde el 2011 y le ganaría también ahora. ¡Kim llegó muy tarde!", es uno de los comentarios que se podían leer en las redes.

¿Lo curioso? Es que Kim no negó haberse inspirado en una famosa, eso sí, admitiendo que su amor por este look no venía de Bey sino de Helena Christensen, quien modeló este atuendo para la firma italiana en 1992.

“Para la fiesta de Versace después de los Met Gala, dejé mi maquillaje como estaba y cambié a un look con arneses de la firma. Encontré el mismo vestido que Helena Christensen usó en 1992, entonces amé poder recrear el look por completo. ¡Es un ícono de la moda!”, comentó en su blog.

