¿Por qué tan seria? Bella Hadid y la curiosa razón por la que nunca sonríe

Es una de las modelos más populares del momento… ¡pero nunca sonríe! Ese es el caso de Bella Hadid, quien decidió defenderse de las mil y un críticas hacia su semblante, revelando la verdadera -y bastante sencilla- razón por la que casi siempre aparece seria en las fotos.

Y nadie mejor que su hermana mayor -la también modelo Gigi Hadid- para sacarle la verdad a Bella, quien admitió que contrario a lo que todos piensan, es muy risueña y ríe más de lo que la gente podría imaginar.

“La gente siempre dice que tengo la misma expresión facial pero no se dan cuenta que por mucho tiempo me veía así porque los fotógrafos en el set me querían ver con una apariencia aburrida o indiferente. Esa no es necesariamente la manera en la que soy. Tú me conoces, claro, toda mi vida. Y desde que era bebé, siempre estoy sonriendo”, contó a su hermana para Harper’s Bazaar.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Bella también aprovechó para comentar lo negativas que son las redes sociales a veces, en las que ha sufrido todo tipo de críticas -como por transformar su aspecto o ser tachada de frívola-, pero en realidad solo muestran solo una parte de lo que realmente es ella como persona.

"Ven muy pocas piezas de nuestras vidas, como las fotos de paparazzi de nosotras saliendo de la casa. ¿Sabes qué tan extraño es eso? Salir de tu casa y tener a 40 personas esperando. Y luego tienes que sonreírles", agregó Bella.

Entonces ya lo sabes... si ves alguna foto de Bella seria, ¡lo más seguro es que esté sonriendo y muy feliz por dentro!

VER GALERÍA