¡Nada a la imaginación! Kendall Jenner y el vestido que usó topless en Cannes

¿Pena! ¡Todo lo contrario! Ese es el caso de Kendall Jenner, quien disfrutó convertirse en el blanco de todas las miradas -y cámaras- en el Festival de Cine de Cannes, esto al llevar un vestido de lo más estiloso y transparente… ¡pero sin bra!

Y aunque la famosa es conocida por su carrera como modelo, Kendall fue invitada a una fiesta de Chopard, en donde fue una de las estrellas de la noche y robó toda la atención al lucir un mini vestido dorado de lúrex de Alexaundre Vauthier, que por su material delgado y muy transparente dejó ver su torso, así como su lencería de la parte baja.

Este look de inmediato se convirtió en el más visto -y fotografiado- de los paparazzi así como de fans, quienes captaron a la socialité en plena acción presumiendo el diseño asimétrico de la pieza así como su silueta curvilínea mientras posaba de lado y sonreía. Sin embargo, el que Kendall haya usado este look sin nada debajo no es una locura total, pues en la pasarela de otoño 2018, el diseñador lo presentó de la misma forma que lo usó, eso sí ... con un cinturón grande de piel que resaltaba las curvas y estilo retro -y que al parecer fue omitido por la modelo-.

“Ups”, comentó Kendall en una foto que publicó en Instagram, en la que resalta su ironía por todo lo que creó su revelador look, mientras ve de lado -y de lo más glam-. ¿Lo curioso? Es que al parecer mostrar de más ya se convirtió en el nuevo estilismo favorito de Kendall, esto al desfilar por otra alfombra roja en un vestido blanco con holanes y encaje de Schiaparelli -con el que también transparentó su torso así como pecho-.

Y a ti… ¿qué te pareció el look de la famosa?

