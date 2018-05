Blake Lively y la declaración de amor que hizo a través de su look -de la que nadie se dio cuenta-

No solo lo lleva en su corazón… ¡sino hasta en su ropa! Ese es el caso de Blake Lively, quien a pesar de no ir con su esposo Ryan Reynolds a la Met Gala 2018, su presencia la acompañó en todo momento en una parte de su look, y es que a pesar de estar a la vista, nadie se percató de este romántico detalle.

¿La razón? Toda la atención se centró en el espectacular vestido de Versace, el cual fue creado exclusivamente para la actriz por más de 600 horas, algo que bien valió la pena, esto al tener incrustaciones, detalles bordados de oro así como una kilométrica que acaparó todas las miradas -así como escaleras- del evento. "Vamos, Versace... Este vestido es una locura. Debió de estar EN el museo. Gracias por darme el honor de usar esta creación", puso Blake en su Instagram.

Y aunque los detalles de rubíes, el satín así como joyas de Lorraine Schwartz hicieron brillar a la famosa de 30 años, el verdadero tesoro de Blake estaba en sus manos: un clutch con incrustaciones multicolores hecho a la medida de Judith Leiber, el cual tenía una cruz al centro y abajo "Reynolds", el apellido de su esposo y también actor -quien se encuentra promocionando la película Deadpool 2.

Sin embargo, ahí no acabaron las sorpresas dentro del look de Blake, pues en las puntas de la cruz se encontraban las letras B, R, J e I, las cuales consisten en las iniciales de la famosa y su pareja, así como las hijas que ambos tienen: James e Inés Reynolds.

Sin duda, ¡la perfección está en el detalle! ¿O no, Blake?

