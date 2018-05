Cate Blanchett repitió un vestido en una alfombra roja -por esta gran razón-

¡Repetir es lo de hoy! Y nadie mejor para demostrar esta teoría que Cate Blanchett, quien sorprendió al romper una de las “reglas” en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, al usar el mismo vestido cuatro años después -eso sí, con una gran razón detrás-.

¿La pieza de la que todos hablan? Un vestido negro con cuello alto, encaje y transparencias de Armani Privé, el cual coordinó con maxi aretes con detalles florales de Chopard, así como un recogido y maquillaje naturales, esto durante la alfombra roja de Everybody Knows dentro del festival -en el que forma parte del jurado-.

Y aprovechando este rol así como el poder como jurado que tiene en este evento, la australiana de 48 años decidió demostrar que el estilo no está peleado con el medio ambiente, esto al “reciclar” el look de la colección de otoño 2013 de la firma, -además de mandar un comunicado para potenciar su objetivo-.

"Desde la alta costura hasta las camisetas, los basureros están llenos de ropa que ha sido tirada sin necesidad. Particularmente en el clima de ahora, podría parecer egoísta y ridículo que esa ropa no sea apreciada y reutilizada por toda la vida. Creo que el estigma alrededor de reutilizar los vestidos es arbitrario y no tiene sentido. Es una regla que se desvanecerá como la de 'No usar blanco antes del Día de los Caídos'. No visitamos el Museo del Louvre esperando nuevas obras de arte a cada momento. La belleza verdadera y el arte prevalece", comentó Cate.

¿Lo curioso? Es que la australiana no repitió cualquier vestido pues escogió el mismo que llevó a los Golden Globes del 2014, el cual usó de la misma forma a excepción de su pelo, el cual en vez de estar recogido como lo hizo en Cannes, estaba peinado en forma retro chic, con las ondas hacia adentro.

Y a ti.. ¿qué te pareció la arriesgada elección de Cate?

