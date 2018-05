Melania Trump, la chamarra de 125 mil pesos y la regla de moda que rompió -de la que todos hablan-

¿Pagar más de 125 mil pesos por una chamarra? Eso fue lo que hizo Melania Trump, quien volvió a ser el blanco de todas las miradas al lucir una pieza que no solo se ha convertido en una de las más estilosas… ¡sino también de las más costosas!

Así lo demostró en la Casa Blanca, donde además de ser el centro de atención por lanzar su iniciativa infantil Be Best, también sorprendió por su look clásico compuesto de una chamarra color camel de Ralph Lauren Collection, la cual resaltó sus curvas -y micro cintura- gracias al cinturón grande de dicha pieza que amarró en esta parte.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Y para coordinar su look, Melania eligió una falda lápiz blanca -bastante ajustada- la cual potenció al máximo sus curvas así como figura de reloj de arena. ¿Lo curioso? Es que para algunos fue un “desacierto” de la eslovena de 48 años, esto al usar blanco antes del Día de los Caídos -un color que se debería de llevar hasta el 28 de mayo, esto en Estados Unidos-.

Sin embargo, tal parece que Melania está dispuesta a “romper” las reglas de moda y salir victoriosa en el proceso como bien lo demostró con esta chamarra, la cual ya es el nuevo objeto del deseo de muchas, eso sí, un poco cara, pues la pieza hecha de piel, con botones cruzados y collar convertible tiene un precio de 125 mil 973 pesos aproximadamente.

Y tú… ¿qué piensas del look de Melania? ¿Estarías dispuesta comprar esta lujosa pieza?

VER GALERÍA