¡Fiebre por el animal print! El vestido -de casi 30 mil pesos- con el que Jennifer Lopez robó miradas

Si hay un estampado que siempre es garantía para lucir sofisticada y sexy al mismo tiempo, ¡ese es el animal print! Así lo demostró Jennifer Lopez, quien convirtió un vestido de menos de 30 mil pesos en su mejor arma de seducción.

Al parecer la famosa decidió descansar de sus extensiones de más de 1 metro -que sorprendieron a muchos por su largo-, la cantante llegó a un evento de World of Dance, realizado en Hollywood, con un chongo -bastante- alto así como el vestido que se convirtió en el tema de conversación de la noche: un look con cuello alto, hombreras, corte midi y, por supuesto, estampado de leopardo, de Sergio Hudson, el cual resaltó las curvas de la cantante de 48 años.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Y a diferencia del look presentado por el diseñador, el cual combina este vestido con unos stilettos así como guantes con este mismo estampado, JLo decidió combinarlo con unos tacones de redes Pigaresille de Christian Louboutin así como unos aretes pequeños de diamantes de Le Vian, los cuales fueron un total acierto para así equilibrar su colorido look.

¿Lo único malo? Podría ser el precio del estiloso look, el cual cuesta 29 mil 986 pesos aproximadamente y no solo eso, pues aún no está disponible a la venta, lo que convierte la convierte en la primera en usarlo -y estrenarlo-.

Y a ti… ¿te gustó el vestido de JLo?

VER GALERÍA