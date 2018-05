¡Todo de encaje! El vestido de 20 mil pesos con el que Ivanka Trump arrasó en una escuela

Quien diga que el encaje no puede ser bastante elegante y sexy… ¡es porque no ha visto el look de Ivanka Trump! Así lo demostró la famosa de 36 años, quien se convirtió en el blanco de todas las miradas al lucir un ajustado vestido durante una visita a una escuela en Washington.

¿El look en cuestión? Un vestido blanco con flores bordadas en encaje negro de la marca Alexis, el cual le dio un toque romántico, femenino y dramático a Ivanka gracias sus holanes, detalles florales, corte midi, cuello redondo y mangas acampanadas.

Ivanka eligió este vestido -llamado Nalani- hecho con encaje de guipur y con un precio de 20 mil 308 pesos para un evento del equipo olímpico estadounidense realizado en la escuela Duke Ellington School of The Arts, en donde la famosa brilló tanto por el discurso que dio, como por su look y la convivencia que tuvo con la gente.

¿Lo curioso? Es que para combinarlo, Ivanka eligió unos zapatos negros satinados con incrustaciones de -nada más y nada menos- que su propia marca y con un costo de mil 123 pesos, algo que seguro no tuvo que pagar, esto al ser dueña y mente maestra de la empresa.

Y a ti… ¿te gustó el look con el que la famosa sorprendió?

