Rachel Weisz, la más feliz con su embarazo a los 48 años

Tan contenta por su embarazo… ¡que no pudo evitar saltar de la alegría! Así lo demostró Rachel Weisz, quien tras anunciar que espera un hijo con Daniel Craig, reapareció por las calles de Nueva York más radiante y feliz que nunca.

Y demostrando que el embarazo le sienta de maravilla, la actriz de 48 años lució de lo más femenina y chic en un vestido con estampado floral, un trench coat y sandalias doradas con tacón, las cuales no fueron impedimento para que Rachel saltara mientras caminaba frente a los paparazzi que la esperaban.

La inglesa -y protagonista de la película La Momia- también aprovechó esta escapada para saludar tanto a fans como a los medios, presumiendo su pequeña pancita, la cual logró ocultar de las cámaras durante varios meses -muy a pesar de estar promocionando su nueva película, Disobedience.

Y aunque tanto Rachel como Daniel -actor que da vida a James Bond-, tienen dos hijos respectivamente de sus relaciones pasadas, los famosos se encuentran felices y ansiosos por conocer al nuevo integrante de su familia, la cual sin duda fortalecerá su matrimonio de más de 7 años.

“Lo mostraré pronto… Daniel y yo estamos muy felices. Tendremos un pequeño bebé [...] No podemos esperar más a conocerlo o conocerla. Es un gran misterio”, confesó la famosa a The New York Times.

