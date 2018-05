¡Esas manos! Alex Rodriguez y Jennifer Lopez, los más románticos en una joyería

Si algo tiene Alex Rodriguez… ¡es que no le da pena demostrar su amor! Eso lo sabe muy bien Jennifer Lopez, esto al mostrarse de lo más feliz durante una cita junto al ex beisbolista -quien al parecer no podía mantener sus manos lejos de ella-.

La pareja más popular del momento demostró que su relación está mejor que nunca al ser captados de la mano -y muy felices- mientras se dirigían a dos joyerías en Miami, en donde Jennifer arrasó con un vestido nude -muy ajustado- con cuello halter de Naked Wardrobe así como una bolsa Louis Vuitton y lentes de Quay, mientras que Alex optó por un traje gris.

Y aunque Jennifer lucía feliz y bastante entretenida mientras veía las joyas de esta firma en la compañía de su pareja, Alex se mostraba más interesado en la cantante, esto al no parar de verla y sonreír mientras la famosa le enseñaba sus piezas favoritas.

Eso sí... la temperatura comenzó a subir en la tienda y todo por Alex, quien no dejaba de mostrarse cariñoso con Jennifer, primero abrazándola por la espalda para después bajar y tocar su derrière, algo que fue captado por los paparazzi que estaban fuera de la joyería. ¿Lo bueno? Es que al parecer a la pareja no le importó, pues siguieron de lo más amorosos en esta romántica escapada.

Ahora, la única duda que queda es… ¿qué fue lo que compraron en esta joyería? ¿Será que habrá una boda en puerta para los dos?

