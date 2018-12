¡Más corto no se puede! El mini vestido de Jennifer Lopez con el que arrasó

Entre más corto, ¡mucho mejor! Al parecer eso fue lo que pensó Jennifer Lopez para su último look con el que demostró que sigue desafiando tanto al tiempo como a la gravedad al lucir un cuerpo espectacular a los 48 años gracias al mini vestido blanco que usó en una alfombra roja -por una buena razón-.

Y con la sensualidad que tanto la caracteriza, Jennifer arrasó la sesión de prensa del programa World of Dance en California, llevando un vestido blanco estructurado con escote palabra de honor de Ester Abner, el cual le llegaba abajo de la cadera por solo unos pocos centímetros.

Notas relacionadas:

VER GALERÍA

Pero... ¿por qué es una buena idea usar mini vestidos como lo hace la cantante? Esta pieza es perfecta para crear una ilusión de más altura, truco que suele llevar bastante seguido con sus otros complementos estrella: unas plataformas -como las que metálicas que lució de Jimmy Choo-, así como una coleta alta, que resalta al máximo la estatura de cualquiera.

¿El resultado? Que Jennifer no solo lució de lo más estilosa y juvenil, sino que logró tener unas piernas kilométricas así como a resaltar su look tonificado. Y es que si algo ha demostrado la famosa, es que el ejercicio -y sobre todo el baile-, es ideal tanto para una figura espectacular como para evitar los signos del tiempo… ¿o no, JLo?

VER GALERÍA