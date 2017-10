Ariel Winter y el disfraz de Halloween perfecto para rezagadas (muy atrevidas) La estrella de 'Modern Family' se hace con la combinación más sencilla y 'terroríficamente' atrevida de la Noche de Todos los Santos.

A pesar de no ser una de esas festividades que hayamos celebrado desde la infancia, cualquier excusa es buena para quienes adoran pasar un buen día de fiesta con disfraz incluido. Estamos hablando de la Noche de todos los Santos, de Difuntos o de Brujas —al gusto del consumidor—, también conocida internacionalmente como Halloween. Como cada año, las celebrities se adelantan al 31 de octubre asistiendo a las fiestas más multitudinarias del star system, donde ya hemos podido ver a más de una ataviada con sus mejores caracterizaciones. Eso sí, cada una de ellas ha hecho una apuesta de lo más personal que no ha llevado implícito el hecho de que el disfraz en cuestión diese ni el más mínimo miedo. Por ejemplo, Karlie Kloss se convirtió en una sexy Catwoman enfundada en un mono de encaje, Joan Smalls apostaba por Minnie Mouse, Kourtney y Kim Kardashian a lo Michael Jackson y Madonna, mientras Alessandra Ambrosio se convertía en una renovada Cher… ¿dónde ha quedado el ‘truco o trato’? Pero no sólo las hemos visto a ellas, entre novedades, famosas y noches eternas también nos hemos encontrado con Ariel Winter y un disfraz que perfectamente podría haber sido una compra de última hora.

La estrella de Modern Family y su novio Levy Meaden perfectamente podrían haberse hecho con su atuendo de forma exprés, por lo que se han convertido en nuestro referente en cuanto a disfraces para rezagados. Como no, Ariel Winter hacía gala de su faceta más sensual y provocativa, esa que no deja atrás en ningún momento de su vida fuera del set de rodaje. Así, el “esqueleto humano” más terroríficamente atrevido de Hollywood se enfundaba un body negro con print de huesos en blanco a contraste, unas medias de rejilla y unos legging boots de piel. Eso sí, no nos pasó desapercibido su bolso-unicornio “customizado” con el armazón de huesos al descubierto. Por último, el pelo con efecto mojado y un maquillaje blanquinegro perfecto para la ocasión. En el caso de su pareja, la combinación sería infinitamente más sencilla, entre unos vaqueros y un jersey con rotos, botas militares y maquillaje acorde con el de su novia.

Si te acaban de invitar a una fiesta de Halloween y estás buscando un disfraz en el último minuto, te aseguramos que éste es facilísimo de emular y te lo demostramos en el siguiente shopping, tanto en su versión corta —para las más osadas—, como larga. ¡Toma nota!

1. Body sencillo de manga larga en color negro con ligero brillo y estampado de esqueleto en la parte frontal, de Women’s Secret (14,99 €); 2. Bolso texturizado efecto plumas de marabú en color negro, provisto de cadena estrecha para llevar a modo de bandolera, de Topshop (34 €); 3. Pantis en color negro con red en formato maxi y elástico en la cintura, así como parte superior sin costuras, de Calzedonia (9,95 €); 4. Botas realizadas en material efecto piel de color negro con caña elástica, tacón cilíndrico y punta redondeada, de Zara (25,99 €); 5. Paleta con cuatro sombras de ojos shade y light eye contour quad, de Kate Von D (27,90 €); 6. Mono largo con escote redondo en la parte frontal y delantera, presenta manga larga, fondo gris y estampado de esqueleto humano que brilla en la oscuridad, de Women’s Secret (15,99 €).

