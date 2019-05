Michelle Salas y su look -inspirado en Frida Kahlo- con el que arrasó en los VI edición Premios Platino del cine iberoamericano

¡Siempre es un buen momento para homenajear a Frida Kahlo! Y al parecer eso fue lo que pensó Michelle Salas, quien dio toda una clase de estilo en los VI edición Premios Platino del Cine Iberoamericano realizados en la Riviera Maya, en donde acaparó todas las miradas con uno de sus looks más imponentes de todos los tiempos.

¿El outfit del que todos hablan? Un vestido strapless con cut-outs en la cintura, péplum y corte estilo sirena de la marca brasileña Iorane, el cual resaltó su figura estilizada así como belleza y resplandor, todo gracias a las flores metálicas que lo decoraban. “Me inspiré en la temática de Frida Kahlo. Siempre uso colores bastante neutros entonces le quise dar un rollo más divertido y con colores que casi no uso”, reveló en exclusiva en la sala HOLA Platino en el Hotel Xcaret México.

VER GALERÍA

Para complementar su look, Michelle eligió una gargantilla y aretes de diamantes que potenciaron la belleza de la mexicana de 29 años, así como su estilo único, apoderándose del evento con el carisma, porte y seguridad que tanto la caracterizan.

¿Lo mejor? Es que, además de disfrutar de la compañía de su madre, Stephanie Salas, y su hermana, Camila Valero, la socialité y nueva empresaria -al lanzar su colección de ropa llamada Milea-, no pudo ocultar su felicidad al lado de su novio, Danilo Díaz, con quien posó de lo más divertida y cariñosa.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Michelle también reveló que este evento fue un festejo al doble, pues no solo celebró los Premios Platino, sino también el Día de las Madres, una fecha que siempre ocupa un gran lugar en su corazón. “Estoy aquí con mi mamá y mi hermana y fue doble celebración. Los Premios Platino y el Día de la Madre que la verdad es tradición siempre pasarla juntas; no toda la familia porque sí es un poco difícil, pero por lo menos con mi mamá y mi hermana. A mi mamá le gusta que le regalen una buena cena, un buen vino, el rollo de compartir, no tanto como un detalle. Nos fuimos a cenar mi hermana y mi mamá, todo tranquilo porque hoy es la noche”, agregó en la entrevista.

Sin duda, ¡Michelle está en su mejor momento y los éxitos seguirán para la empresaria e impulsora de estilos!

VER GALERÍA