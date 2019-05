En exclusiva, ¡HOLA! platicó con Raphael, ganador del Premio de Honor en los Premios Platino

En el marco de los Premios Platino, donde mañana, Raphael será condecorado con el Premio de Honor por su aportación al séptimo arte, el histrión español abrió su corazón en una íntima y exclusiva charla con ¡HOLA!, a quien invitó a la suite que ocupa en el Hotel Xcaret México, para hablar de todo un poco y regalarnos un momento inolvidable en el que nos dio algunos detalles de cómo hace para mantener el equilibrio entre su vida familiar y su éxito profesional.

Mostrando su lado más personal, el cantante abrió la platica hablando de quien ha sido el único y verdadero amor de su vida: su esposa Natalia Figueroa, con quien se casó en 1972 y quien es la madre de sus tres hijos: “Tener la suerte de encontrar esa persona que es tu media naranja de verdad, que puedas convivir con ella, que te quiere, que te aconseja, que te guarda las espaldas, que te perdone muchas cosas, no sé. Natalia y yo nunca hemos tenido problemas y creo que, a estas alturas, no los vamos a tener”.

Sonriente, el cantante reveló el secreto para mantener un matrimonio feliz durante más de 46 años: “Amor y fidelidad total”. Si bien su amada Natalia es pieza fundamental de su plenitud, hay otras tres razones que lo hacen sonreír con solo mencionarlas: “Yo siempre he dicho que los tres conciertos más importantes de mi vida han sido mis hijos, ahí estuve sentado”, comentó divertido.

Si como esposo ha desempeñado un papel excepcional, como papá ha encontrado la plenitud y, aunque sus hijos -Alejandra, Jacobo y Manuel- ya han formado sus propias familias, siempre se mantienen unidos, situación que le enorgullece: “Están los tres hijos nuestros, casados y todo, pero están alrededor, cerca de casa siempre”.

Sobre su papel de abuelo, Raphael hizo una divertida pausa y dejó claro: “Abuelo no, yo soy el padre, de los padres de mis nietos”. Tras la aclaración dejó claro que no puede asegurar cuál de sus nietos es el heredero de su talento musical, aunque todos tiene excelentes aptitudes: “Los niños son todavía muy chicos para saber para dónde van a tirar, pero cada uno es personal e intransferible, tienen todos las personalidades muy grandes, son muy guapos todos y todos son encantadores y buenas gente”, explicó.

De su personalidad arrolladora y actitud siempre positiva comentó: “Yo trato de decir todos los días, pa’ lante, no quedarte en un rincón, yo soy un luchador, siempre lo he sido y lo voy a continuar siendo (…) “No, es que yo, lo pasado pasó y no hay nada qué lamentar, no miro nunca al pasado, es más, no hablo del pasado. Si me preguntas, estoy tan bien educado que te contesto, pero yo nunca hablo del pasado, yo hablo, no sólo del presente, sino del mañana”, explicó.

Al cuestionarlos sobre cómo se siente de ser un canal de unión entre España, Latinoamérica y sus fans alrededor del mundo, comentó: “Yo creo que yo he hecho una labor muy grande en América, la sigo haciendo, para mí América es mi segunda casa. Antes yo, cuando salía de Madrid decía, me voy al extranjero, pero ya no existe eso, en realidad todo está tan globalizado que no se siente”.

Convertido en uno de los cantantes más importantes de habla hispana a nivel mundial Raphael se animó a dar un valioso consejo a las nuevas generaciones: “Es un mundo muy competitivo y, sobre todo, es fijarse en lo que uno quiere, no hay que fijarse en nadie, sino tener una personalidad propia y, sobre todo, hacer lo que uno quiere hacer, no lo que te dicen que hagas”.

Sin dejar fuera a nadie, el cantante agradeció a sus fieles seguidores que hacen de cada una de sus canciones o proyectos en cine un éxito: “Gracias por la confianza, por vuestra fe en mí y en mi forma de cantar, seguir ahí, hasta el final conmigo”. Para cerrar, Raphael habló del capítulo de su vida que lo marcó, el transplante de hígado que recibió en 2003: “Mi transplante, es el hecho más importante de mi historia junto con el nacimiento de mis hijos”.

Por último, Raphael quiso mandar un emotivo mensaje a la revista ¡HOLA! que, el próximo septiembre celebrará su 75 aniversario: “Hola es una publicación muy familiar que, como tiene tanta historia, tanta historia, es un miembro más de la familia”, finalizó.