¿Dónde veremos a Cecilia Suárez? -Y no, no es en La Casa de las Flores-

El año pasado el público cayó cautivo ante la personalidad y estilo único de Paulina de la Mora, el personaje interpretado por Cecilia Suárez en La Casa de las Flores. Mientras llega la segunda temporada de la exitosa serie, muchos están ansiosos de ver nuevamente a la talentosa actriz mexicana. Y para su suerte, los fans de esta intérprete podrán verla mucho antes de lo esperado, ¿de qué se trata?

Cecilia será anfitriona de los Premios Platino, galardones que reconocen lo mejor del cine iberoamericano. Este año la ceremonia se llevará a cabo en el Teatro Gran Tlachco de Xcaret, en la paradísiaca en la Riviera Maya. La organización a cargo de este esperado evento destacó a actriz como “uno de los rostros más conocidos en el panorama cinematográfico actual mexicano”, motivo por el cual fue elegida para conducir, de la mano del director español Santiago Segura, esta gala. "Ellos llevarán la batuta en una noche que promete ser muy emocionante", señaló.

Pero esta talentosa mujer no irá a los Premios Platino sólo como presentadora, pues también compite en una de las categorías. Su papel de Paulina de la Mora en la exitosa serie de Netflix la hizo merecedora la nominación a Mejor Actriz de Miniserie. “Todos a votar por el premio del público, de los Premios Platino. Para hacerlo, solo entren a la página oficial, tenemos hasta el jueves 11 de abril”, escribió Cecilia en sus redes sociales a principios del mes pasado invitando a sus seguidores a formar parte de estos galardones.

A sus 47 años, Cecilia posee una larga y exitosa trayectoria en el cine y la televisión, y su talento ha traspasado las fronteras. Prueba de lo anterior es que es la primera actriz de habla hispana en haber sido nominada a los Premios Emmy, ello debido a su destacada actuación en la serie Capadocia de HBO. Y en la pantalla grande también ha cosechado grandes éxitos, tales como el Ariel que obtuvo en 2015 por Mejor Coactuación Femenina por su papel en Las oscuras primaveras.

Con su reciente participación en La Casa de las Flores, Suárez cautivó nuevamente al público, quien no puede olvidar la peculiar forma de hablar de su simpático personaje, misma que incluso el año pasado originó un divertido reto. “Ha sido muy divertido ver los videos que hace la gente, de verdad que lo disfruto muchísimo. No sabes las carcajadas, me he gozado mucho verlos”, contó en entrevista con Adela Micha para La Saga, en agosto del año pasado.

