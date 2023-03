Así acabaron Salma Hayek, su hija Valentina y Bu Cuarón la noche de los Oscar

Una vez más, México se hizo presente en la gala número 95 de los Oscar donde el primer ganador fue nada más y nada menos que Guillermo del Toro por su trabajo en Pinocho. Además del director tapatío, sobre la alfombra dorada vimos a Salma Hayek y a su hija, Valentina Paloma, dando lecciones de estilo con los atuendos Gucci que eligieron para esta noche. También como nominado, arribó Alfonso Cuarón junto a sus hijos, Olmo y Bu. Fue precisamente este grupito el que, durante la after party de la gala disfrutó al máximo con el Oscar de Del Toro quien, como lo prometió hace unos días, lo que más le emocionaba era reencontrarse con sus amigos y disfrutar de la ‘pachanga’.

A través de su cuenta de Instagram, Bu Cuarón, hija del director de Roma, fue la encargada de compartir las imágenes más divertidas de este inolvidable festejo con un sabor muy mexicano. Además de posar junto al Oscar de Del Toro, la hija de Alfonso Cuarón, posó junto a una de sus mejores amigas, Valentina Paloma quien, como ella, llevó un vestido rojo firmado por Gucci. Durante la celebración, la hija de Salma y los hijos de Cuarón conocieron al muñeco con el que filmaron Pinocho y que les mostró a detalle Kim Morgan, esposa del cineasta tapatío, quien les enseñó cómo podían manipular al muñeco.

Como era de esperarse, después de horas disfrutando de cada detalle de los Oscar y de la fiesta, Salma Hayek y Olmo Cuarón no pudieron resistirse a cenar una hamburguesa. Con la complicidad que tiene la actriz de Hollywood con los hijos de su amigo, la veracruzana y el hijo menor de Cuarón posaron presumiendo sus alimentos. Además de la hamburguesa que disfrutó en la after party, llegando a su casa, Salma corrió a la cocina para comer otro bocadillo: “Feliz de mantener el glamour, pero lo primero es lo primero”, escribió la protagonista de Frida como descripción de un video en el que aparece con el vestido Gucci, que usó para la gala, con el cierre abajo, dándole oportunidad de estar más cómoda.

Mientras para Bu y Olmo Cuarón esta fue su segunda vez en una gala de los Oscar (la primera fue en 2019 cuando, Roma, la cinta más personal de su papá, ganó 10 premios, incluidos los de las categorías de Mejor Director y Mejor Película Extranjera), para Valentina Paloma, hija de Salma fue su gala debut en una entrega de premios de esta naturaleza, por esta razón, la vimos muy cómplice con su amiga Bu quien se ha convertido en su mejor compañera a la hora de hacer Tik Tok. Aunque ambas chicas viven en Londres, las dos tienen un buen manejo del español, así lo demostró Bu durante una breve entrevista que tuvo para las cámaras de Tv Azteca: “La película está increíble, Alice es bravísima y se merece todo”, comentó la joven de 19 años a la televisión mexicana.

El estilo de los Cuarón

Así como Salma Hayek y su hija derrocharon estilo, tanto en la alfombra dorada de los Oscar, como en la after party de Vanity Fair, la familia Cuarón hizo lo mismo. Entre las imágenes especiales que Bu compartió con su comunidad virtual compuesta por más 136 mil seguidores, Bu eligió como portada del álbum una foto en la que aparece al lado de su papá y de su hermano posando con los elegantes looks que eligieron para la gala. En esta imagen, Bu aparece guapísima ataviada en un elegante vestido rojo de Gucci que combinó con una clutch en tono verde limón, un detalle de contraste que le dio un toque muy lindo a su outfit. Para complementar su look, Bu peinó su larga cabellera ondulada en una coleta alta con una trenza que acomodó a un costado.