El tercer look con el que Rihanna cerró con broche de oro su primera vez en los Oscars

La noche del pasado domingo 12 de marzo sin duda será inolvidable para Rihanna, quien volvió a convertirse en el centro de atención, unas semanas después de su espectacular show de medio tiempo del Super Bowl, al caminar por la alfombra dorada de los Oscars 2023 presumiendo orgullosa su pancita de embarazo en un espectacular look de Alaïa, y después al presentarse durante la ceremonia, donde cantó el tema Lift Me Up, canción principal de la película Black Panther Wakanda Forerever, por la cual estaba nominada en la categoría de Mejor Canción Original, una ocasión en la que la intérprete volvió a impactar con su increíble atuendo firmado por Maison Margiela. Y la noche no pudo terminar mejor para la originaria de Barbados, pues la intérprete volvió a acaparar miradas con un tercer look igualmente increíble que los otros dos, pero ahora agregándole un toque de color a todo su atuendo, dejando en claro que el estilo no está para nada peleado con su embarazo.

A diferencia de sus dos looks previos, en los que se decantó por colores más oscuros, Rihanna apareció con un conjunto más colorido y primaveral, cerrando con broche de oro esta noche que sin duda ha sido una de las más especiales para la intérprete. La cantante de barbados optó por un conjunto de dos piezas color verde menta firmado por Bottega Veneta, el cual destacaba por un increíble top de mangas largas que dejaba al descubierto sus hombros y su pancita de embarazo, y que caía delicadamente por su espalda hasta sus pies en forma de cauda, el cual complementó con una falda de seda de corte recto y una abertura de costado, combinando todo su look con unas increíbles zapatillas de tiras que subían por sus piernas.

La intérprete de Umbrella, complementó su atuendo con unos increíbles aretes en forma de flor al mismo tono de su vestido, siendo este el único accesorio que lució para este momento de la noche, llevando la cabellera suelta, con un poco de volumen y peinada hacia atrás, mientras que su maquillaje destacó por las sombras metálicas y el labial rosa con el que en marcó su sonrisa. Para este momento de la ceremonia, la intérprete se dejó ver en compañía de su amado A$AP Rocky, padre de sus dos hijos, quien en todo momento se mostró orgulloso de los logros de Rihanna, posando junto a ella de lo más enamorado y feliz por el momento por el que atraviesan como pareja e ilusionados por la próxima llegada de su segundo bebé. Algo que se hizo evidente por la forma en la que posaron, pues en todo el rapero abrazaba a la cantante, al tiempo que acariciaba su pancita de embarazo.

Cabe destacar que, Rihanna fue vista con un cuarto look a su llegada a la after party que organizó Cartier, optando por un diseño mucho más arriesgado y festivo, el cual estaba compuesto por un conjunto de top y falda larga lleno de pedrería y cristales, que dejaba al descubierto su pancita de embarazo, la cual no se cansó de presumir a lo largo de toda la noche, tanto en la ceremonia como en los eventos que se organizaron a lo largo de la noche.

Anuncia su embarazo en el Super Bowl

Tan solo unos minutos después de que la intérprete hiciera vibrar el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, con su interpretación de temas como Work y We Found Love, la discusión sobre si Rihanna estaba o no embarazada se apoderó de las redes sociales. Y es que para muchos de sus fans, la forma en la que la intérprete llevó el increíble jumpsuit rojo de Loewe, el cual lució abierto al frente, sospechosamente a la altura de su vientre, dejando al descubierto un estiloso corsé color rojo, fue una clara señal de que Riri quería hacer evidente su embarazo, según lo que interpretaron sus fans, pues además la cantante no dejó de tocar su pancita durante toda su presentación. Finalmente, The Hollywood Reporter confirmó las sospechas de los fans a través de una declaración que obtuvieron de uno de los representantes de Rihanna, quien finalmente revelaría que, en efecto, la artista se encuentra en plena dulce espera de su segundo hijo con el rapero A$AP Rocky, lo que desató la euforia entre sus fans.

