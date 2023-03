Conmovido hasta las lágrimas, Brendan Fraser gana el primer Oscar de su carrera con The Whale

Con paso firme, Brendan Fraser acudió puntual a la cita que reúne a las élites del mundo de la cinematografía; la ceremonia de los premios Oscar 2023, un acontecimiento de gran relevancia para el intérprete, quien regresa a este importante escenario tras varios años de mantenerse alejado de la vida activa en Hollywood. Su vuelta triunfal no solo le mereció muestras de admiración de sus fanáticos, sino también le permitió convertirse en uno de los grandes protagonistas de la noche, al conseguir el triunfo en la categoría de Mejor Actor por su papel estelar en la película The Whale. Para este momento inolvidable, el afamado intérprete se hizo acompañar de su familia; su pareja Jeanne Moore y sus hijos, Holden y Leland Fraser.

Conmovido, Brendan subió al escenario del Dolby Theatre, en la ciudad de Los Ángeles, para agradecer por este reconocimiento, un momento histórico para el intérprete, quien por primera vez alzó el triunfo en esta prestigiada gala tras haber sido nominado en una categoría en la que compitió con actores como Colin Farrell, Austin Butler, Bill Nighy y Paul Mescal. "¡Dios mío! Le agradezco a la Academia por este honor y al estudio A24, estoy agradecido con Darren Aronofsky por lanzarme un salvavidas creativo… Empecé en este negocio hace treinta años... Las cosas no se me dieron de manera fácil pero hubo una apertura que no aprecié en su momento hasta que terminó. Solo quiero decir gracias por este reconocimiento…No hubiera sido posible sin mi reparto. Ha sido como una expedición al fondo del oceano y el aire que lleva a la superficie está en una lancha que es vigilada por algunas personas en mi vida como mis hijos, Holand y Leland y Griffin, te amo Griffin... y a mi primera oficial Jeanne. Gracias otra vez, les agradezco".

Para Brendan este momento no podía ser más especial. Como ocurrió en ocasiones anteriores, el actor quiso compartir este instante con sus seres queridos. En su paso por la prestigiada alfombra roja caminó de la mano de su pareja, Jeanne Moore, un episodio que no pasó desapercibido por los fotógrafos. A este memorable encuentro de estrellas se unieron sus hijos, Holden y Leland, quienes han sido su principal apoyo en esta fascinante travesía que hizo de su vuelta al plató un asunto de gran sensibilización pues, según confiesa, pudo identificarse con todos aquellos que atraviesan por las situaciones que aquejan a su personaje. Portando un smoking impecable color negro, el intérprete posó para la lente, regaló sonrisas y celebró este nuevo comienzo que lo tiene muy entusiasmado.

El reto de dar vida a Charlie en The Whale

The Whale fue el regreso triunfal de Brendan Fraser a la gran pantalla, mismo que implicó un enorme reto interpretativo al dar vida a Charlie, un profesor de literatura atrapado en una encrucijada personal. De la mano del director Darren Aronofsky, se sumergió en un complejo trabajo de caracterización para transformar su apariencia física, por lo que tuvo que utilizar prostéticos durante el rodaje. “Sabía que básicamente era como trabajar con una máscara. Sabía que sería incómodo. ¿Y qué? Sabía que tendría que ser muy paciente para mantenerme enganchado a las escenas que estábamos interpretando mientras hacían ajustes entre tomas…”, declaró en días pasados a una entrevista concedida a The New York Times.

Sincero, Fraser también hizo énfasis en el importante momento que vive, tras regresar por la puerta grande a una industria que hoy lo ovaciona de pie. Así mismo, se refirió a la sensación de encontrarse nuevamente ante los reflectores, ahora con una nueva piel. “Después de haber interpretado este papel, sentí que me daba una salvación. Me permitió presentarme de nuevo en una industria que, si te pierde de vista, te pierde de vista. Todos envejecemos, todos cambiamos: menos pelo, un cuerpo diferente… Para ser sincero, sí tengo la sensación de que me estoy redimiendo por poder ofrecer una interpretación que reinventa quién soy y rinde homenaje a todo lo que se pasó por alto sobre cómo era profesionalmente…”, dijo para el NYT.

