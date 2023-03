Presumiendo su baby bump, Rihanna debuta en una gala de los Oscar

Después de sorprender al mundo al dar a conocer su segundo embarazo durante el espectáculo de medio tiempo que realizó para el Super Bowl, esta tarde, Rihanna presumió su baby bump por primera ocasión sobre una alfombra y lo hizo en la más importante del año: la de los Oscars. Para esta importante cita, la cantante eligió un original atuendo en color café con el que presumió su pancita que, esta noche, se convirtió en protagonista. La cantante está nominada en la categoría a Mejor Canción Original por Lift Me Up de la cinta Black Panther: Wakanda Forever, un tema que se espera cante sobre el escenario del Teatro Dolby.

Para el primer vistazo de su baby bump sobre una alfombra, Rihanna eligió vestido firmado por Alaïa color marrón, una pieza muy cómoda para su estado debido a las transparencias en las mangas y en el vientre que formaron parte de este diseño compuesto por un crop top de cuero con maxi falda a juego. Uno de los detalles más especiales del vestido eran las discretas aberturas en la cadera. Para complementar su look, Rihanna llevó su cabellera peinada en un moño messy alto con el que provocó que su delicado maquillaje en tonos ocres acaparara la atención.

Con este look, Rihanna deja claro que el embarazo no está peleado con el estilo y se convirtió en una de las mejores vestidas de la noche. Para la cantante, esta ocasión sería muy especial pues, además de presumir su baby bump, ésta es la primera ocasión de Riri en los Oscar, por lo que no defraudó a los expertos de moda en su debut en este importante evento cinematográfico. Esta velada será de muchas primeras veces para Rihanna quien, a su llegada a la alfombra, le confirmó a la prensa su participación en la gala donde deleitará a los asistentes con su voz.

Con esta aparición, Rihanna se suma a la lista de celebridades que han acudido a los Oscar en medio de la dulce espera, como lo hizo Catherine Zeta-Jones, en 2003, cuando se alzó con el premio a Mejor Actriz de Reparto por Chicago, sólo 15 días antes del nacimiento de su bebé. Hace unos días, Rihanna mostró su emoción por formar parte de la edición número 95 de los Oscar con una tierna imagen de su hijo en la que hace alusión a que, por segunda ocasión, su embarazo acapararía miradas: “Mi hijo cuando se enteró que su hermano irá los Oscar y él no”, se lee en su cuenta de Instagram donde también agregó un videoclip en el que se ve a su bebé mirando el video de la canción que la hizo ganarse esta nominación.

Otras famosas embarazadas en los Oscar

Además de Rihanna y Catherine Zeta-Jones, hay una larga lista de mujeres que han presumido sobre la alfombra roja de los Oscar sus embarazos. En 2014, la española Elsa Pataky, acudió en compañía de su esposo Chris Hemsworth, en la recta final del embarazo de sus mellizos, Tristan y Sasha, luciendo un estiloso vestido de Elie Saab. El año pasado, Nicky Hilton, hermana de Paris, desfiló sobre la red carpet con un vestido de bata rosa de Jenny Packham. En 2016, Chrissy Teigen posó presumiendo su baby bump de la dulce espera de su hija Luna. En 2015, la actriz Keira Knightley arribó a la entrega con un romántico vestido de Valentino. En la ceremonia de 2008, hubo dos famosas que impusieron moda en el embarazo, Jessica Alba y Cate Blanchett quien ganó el Oscar a Mejor Actriz mientras esperaba a su tercer hijo.