Con una emotiva dedicatoria a sus padres, Guillermo del Toro se lleva el Oscar por su Pinocchio

Conmovido, Guillermo del Toro alzó el triunfo durante la gala de los premios Oscar 2023. El afamado director mexicano subió al escenario del Dolby Theatre, en la ciudad de Los Ángeles, para recibir la preciada estatuilla en la categoría de Mejor Película Animada, esta vez por su filme Pinocchio, uno de los proyectos más ambiciosos del cineasta. Orgulloso de este momento ha dedicado a su madre, quien falleció en octubre de 2022 durante la promoción de la ambiciosa cinta, uno de los proyectos en los que el realizador trabajó por varios años. Ante la mirada de los asistentes, Del Toro fue ovacionado por esta nueva victoria, la cual se suma a sus anteriores galardones en esta premiación, en la que obtuvo dos estatuillas en 2017 por La Forma del Agua.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con el corazón en la mano, Guillermo tomó la palabra para agradecer y hacer énfasis en la relevancia de la animación, destacando de alguna manera el trabajo que emprenden los creativos en este terreno. “La animación es cine, no es un género. La animación está lista para llegar al siguiente nivel. Todos estamos listos para ello, por favor, ayúdenos. Manténgala presente en sus conversaciones…”, dijo el cineasta en sus primeras palabras. Así mismo, agradeció a la plataforma Netflix por el apoyo para dar forma a este proyecto, uno de los sueños consolidados del cineasta que logró conquistar el éxito gracias a su versión de esta clásica historia, la cual implicó 14 años de preproducción, según fue revelado.

VER GALERÍA

La dedicatoria de Del Toro a sus padres

En medio de su prolífica carrera como cineasta, Guillermo del Toro ha vivido circunstancias personales que lo han marcado para siempre. Recientemente, el director enfrentó la muerte de su madre, la señora Guadalupe Gómez, un duro acontecimiento que ocurrió paralelo a la promoción de Pinocchio. Así mismo, aprovechó el espacio para recordar a su padre, honrando la memoria de sus progenitores durante su discurso en la ceremonia. Pero más allá de los sinsabores, ha encontrado refugio en los demás integrantes de su familia, a quienes incluyó en esta dedicatoria. “Quiero dedicar este premio al amor de mi vida, a mi esposa Kim, a mis hijos, y a mi mamá y a mi papá, que ya no están, pero están aquí conmigo. Los amo. Gracias”, expresó visiblemente conmovido ante la ola de aplausos de los distinguidos asistentes.

VER GALERÍA

Gracias a este nuevo galardón, Del Toro continúa haciendo historia como cineasta. Tras haber sido premiado en los Oscar 2023, el mexicano se convirtió en el primer director en obtener premios en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Película Animada, en la ceremonia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los Oscar, uno de los escenarios más prestigiados del séptimo arte. Por supuesto, en las redes sociales sus fanáticos no pararon de felicitar al realizador, que se ha caracterizado por tener enorme cercanía y conexión con sus seguidores, siempre pendientes de los acontecimientos más relevantes en su carrera.

Del Toro y el recuerdo de su madre

Pinocchio no solo es una película que implicó enormes retos profesionales a Guillermo del Toro, se trata también de un proyecto que a nivel personal tiene un fuerte peso sentimental y que le permitió imprimir un sello particular a la cinta. Meses atrás, reveló parte de este recuerdo, precisamente cuando acababa de ocurrir la muerte de su mamá. “Solo quiero decir que mi madre acaba de fallecer y esto fue muy especial para ella y para mí. Esta no es solo la primera vez que ustedes verán la película, es la primera vez que ella verá la película con nosotros. Gracias. Vi la película cuando era niño y es una película que me unió a mi madre toda la vida. Me afectó porque Pinocho veía el mundo como yo lo veía. Me enfureció un poco que la gente le demandara obediencia a Pinocho, así que quise hacer una película sobre la desobediencia como una virtud y decir que no debes cambiar para ser amado…”, dijo durante su intervención en el Festival Internacional de Cine de Londres.

VER GALERÍA