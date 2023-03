La lista completa de los ganadores del Oscar 2023

La gala del Oscar de 2023 ha sido de lo más emocionante. Y es que además de la lluvia de estrellas que se dieron cita en el Dolby Theatre de Los Ángeles, quienes deslumbraron con sus increíbles looks a su paso por la alfombra dorada, durante la ceremonia, conducida por Jimmy Kimmel, se vivieron grandes emociones gracias a las emotivas reacciones de los artistas que lograron llevarse la codiciada estatuilla dorada a casa, muchos de ellos por primera vez, como fue el caso de Jamie Lee Curtis, quien emocionó hasta las lágrimas a sus colegas, que se pusieron de pie para reconocer su trabajo y trayectoria. Por otro lado, para México también ha sido una noche muy especial, pues uno de los cuatro mexicanos nominados triunfaron esta noche. Por otro lado, la película Everywhere All At Once se convirtió en la absoluta ganadora de la gala, al coronarse en siete de las 11 categorías en las que estaba nominada. Sin más, te presentamos la lista completa de ganadores de los Oscars 2023.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Best Picture (Mejor Película)

Everything Everywhere All At Once

Best Actor (Mejor Actor)

Brendan Fraser- The Whale

Best Actress (Mejor Actriz)

Michelle Yeoh- Everything Everywhere All at Once

VER GALERÍA

Best Director (Mejor Director)

Daniel Kwan y Daniel Scheinert- Everything Everywhere All at Once

Best Original Song (Mejor Canción Original)

Natu Natu - RRR

Best Supporting Actor (Mejor Actor de Reparto)

Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once

Best Supporting Actress (Mejor Actriz de Reparto)

Jamie Lee Curtis- Everything Everywhere All At Once

VER GALERÍA

Best International Feature (Mejor Película Extranjera)

All Quiet on the Western Front

Best Sound (Mejor Sonido)

Top: Gun Maverick

Best Original Score (Mejor Banda Sonora)

All Quiet on the Western Front

Best Costume Design (Mejor Diseño de vestuario)

Black Panther: Wakanda Forever

VER GALERÍA

Best Film Editing (Mejor Edición)

Everything Everywhere All At Once

Best Cinematography (Mejor Fotografía)

All Quiet on the Western Front

Best Production Design (Mejor Diseño de Producción)

All Quiet on the Western Front

Best Visual Effects (Mejores Efectos Visuales)

Avatar: The Way of Water

Best Documentary Feature (Mejor Documental)

Navalny

Best Documentary Short Subject (Mejor Corto Documental)

The Elephant Whisperers

VER GALERÍA

Best Animated Feature (Mejor Película Animada)

Pinocho de Guillermo del Toro

Best Animated Short Film (Mejor Corto Animado)

The Boy, The Mole, The Fox and The Horse

Best Live-Action Short Film (Mejor Cortometraje)

An Irish Goodbye

Best Hair and Makeup (Mejor Maquillaje y Peinado)

The Whale

Best Adapted Screenplay (Mejor Guion Adaptado)

Women Talking

Best Original Screenplay (Mejor Guion Original)

Everything Everywhere All At Once

VER GALERÍA