Zoë Kravitz fija su postura sobre lo sucedido en los Oscar

Tras el incidente que protagonizaron Will Smith y Chris Rock sobre el escenario del Teatro Dolby, el pasado 27 de marzo, han sido muchos famosos que han emitido su opinión sobre lo ocurrido, aunque pocos han sido los asistentes a la gala que se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. En ese sentido, esta tarde, Zoë Kravitz ha querido dejar clara su postura respecto a la violencia y a la reacción que tuvo Will, luego de que el comediante hiciera un chiste a costa de la condición médica de Jada Pinkett, quien sufre de alopecia. Aunque no mencionó el nombre del ganador del Oscar, ni hizo mención directa a la Academia, hizo alusión a la entrega con dos imágenes de sus atuendos.

A un par de días de la gala, la joven actriz utilizó su cuenta de Instagram para presumir el look que utilizó durante la entrega en la que desfiló sobre la red carpet con un vestido rosa pálido de Saint Laurent, straples, con un gran lazo en la parte delantera, fue con este diseño con el que la actriz de Batman subió al escenario como presentadora. Pero lo curioso no fue que publicara su look, sino el pie de foto que eligió para compartirla: “Aquí una foto de mi vestido en el espectáculo de premios donde, aparentemente ahora, estamos agrediendo a la gente en el escenario”, se lee en su feed de Instagram.

Aunque no hizo mención directa a Will Smith, sí aprovechó este post para rechazar cualquier tipo de violencia. Más tarde, la actriz volvió a usar sus redes para compartir su segundo look de la noche, se trata del espectacular vestido blanco con el que acudió al after party organizado por Vanity Fair donde también coincidió con el ganador del Oscar a Mejor Actor. En esta segunda imagen, Zoë presumió este otro diseño de Saint Laurent, con el que delineó su figura y dejó al descubierto su espalda. Nuevamente, la actriz volvió a mencionar la entrega y de lo sucedido: “Y aquí hay una foto de mi vestido en la fiesta, después de la entrega de premios donde, aparentemente, estamos gritando blasfemias y agrediendo a la gente en el escenario”, explicó.

Zoë Kravitz no ha sido la única en dar su punto de vista a lo sucedido, esta mañana, durante una entrevista con Gayle King de CBS, el actor hizo una dura crítica en contra de la Academia: “Estaba asqueado. Me asqueó la ovación de pie. Hollywood simplemente es una masa. Realmente siento que es un indicio muy claro de que ya no somos un club genial”. Sobre Will, el actor se mostró empático: “Will tiene algo dentro que lo frustra. Le deseo lo mejor. No tengo nada contra Will Smith. Ha hecho grandes cosas, pero ese no fue un buen momento. Proyectó una sombra sobre el momento brillante de todos”, explicó.

Will se disculpa con Chris

Ayer por la tarde, luego del revuelo que provocó lo sucedido, Will Smith emitió un comunicado de prensa en el que ofreció una disculpa pública a Chris Rock por lo ocurrido, también hizo referencia a la familia Williams: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad (…) Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, se lee en el documento que difundió en sus redes sociales.