Carla Estrada presume su encuentro con Steven Spielberg en los Oscar: ‘Fue una noche muy especial’

Para Carla Estrada el pasado domingo 27 de marzo pasará a la historia de su vida como una de las noches más memorables, no sólo porque pudo aplaudir la nominación de su hijo Carlos López Estrada en la categoría de Mejor Película Animada desde el interior del Teatro Dolby, sin que también tuvo la oportunidad de experimentan la emoción de los Oscars en primera persona. Emocionada por la impresionante logística de la entrega, la productora mexicana tuvo la oportunidad de ver muy de cerca a ídolos del cine como Steven Spielberg, Pedro Almodóvar y Guillermo del Toro. A través de su cuenta de Instagram, la creadora de Alborada ha estado compartiendo los momentos más especiales que vivió en la gran noche de los Oscar donde tuvo la oportunidad de cenar en la misma mesa que el creador de E.T y Jurassic Park.

A través de su cuenta de Instagram, la productora mexicana compartió una foto al lado del reconocido cineasta a quien tuvo muy cerca durante una de las fiestas en honor a la entrega de premios: “Con Steven Spielberg cenando en la misma mesa en el after party de los Oscares. No lo podía creer. Bueno, sigo sin creerlo. Es una persona súper sencilla y divertida”, escribió la mexicana. Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Carla dio más detalles de su inolvidable encuentro con Spielberg: “Es una noche en la que te codeas con gente, o sea, imagínate yo tomándome fotos con Steven Spielberg, en la misma mesa, ¡es más!, no nada más tomándome fotos, estábamos en la misma mesa en el after party”, explicó.

La productora reconoció que, aunque Spielberg es una persona muy amable, su presencia la dejó sin palabras: “Yo le decía a mi hijo: ‘Vas a decir que soy de lo peor, pero estoy muy emocionada de estar enfrente de este señor’. Además, les voy a decir una cosa, súper sencillo, su esposa, la más sencilla. Fue una noche muy especial, muy maravillosa”, narró. Carla dio a conocer que su hijo Carlos no sólo contó con la presencia de ella en la gala: “Saber que estaba toda mi familia ahí, imagínate qué consiguió Carlos, no nada más boleto para mí, boleto para Óscar, para las tías, las sobrinas, no, no, una barbaridad, ahí estábamos todos”.

El cineasta también contó con el apoyo de Óscar del Toro, exesposo de la productora, quien juega un papel muy importante en la vida del joven como figura paterna: “Óscar, para Carlos, es su papá, es la persona que ha estado con él, en sus premios, en sus desvelos, en sus enfermedades, en los hospitales y disfrutando también esto, cómo no”, dijo orgullosa la productora quien reconoció que en más de 30 años como productora nunca había sentido una emoción como la que experimentó con la nominación de su hijo: “Es mucho más impresionante estar disfrutando lo que hace tu hijo, me siento la mamá más afortunada y más feliz. Fue una noche espectacular, la verdad”. Carla reconoció que derramó muchas lágrimas de alegría: “Yo lloraba desde que la llanta del avión tocó Los Ángeles, a mí se me salían las lágrimas, me decía Carlos: ‘¿pero por qué lloras?’ y yo le decía: ‘Es que es una emoción padrísima’”, reconoció.

Mitzy, la mente maestra detrás de su vestido

Para su primera gala de los Oscar, Carla Estrada confió en Mitzy para que confeccionara el espectacular vestido negro que lució para desfilar sobre la alfombra roja. La productora no es la primera mexicana en confiar en el diseñador para un evento de talla internacional, en el 2000, Thalía brilló con luz propia en su boda religiosa con Tommy Mottola con un vestido del michoacano. Para complementar su look, Carla llevó joyería de Charly Lapson, piezas que la dejaron impactada: “Yo sí le dije: ‘La verdad no quiero traer estas joyas, porque nunca sabes’, me dijo: ‘No te preocupes, cualquier cosa puede suceder, están aseguradas, nada más fírmame aquí’. que por cierto me dijo Óscar: ‘No, no, tú no firmas, sí pasa cualquier cosa, mejor lo firmo yo’ y lo firmó Óscar’. Mitzy no me hizo firmar nada eh”, comentó en tono de broma sobre la gran relación que tiene con el diseñador mexicano.