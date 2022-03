La madre de Will Smith: 'Esta es la primera vez que lo he visto explotar de esa manera'

El recuerdo de Will Smith de su triunfo en los Oscar, -la primera estatuilla en su carrera-, quedó marcado por el lamentable incidente del golpe que propinó a Chris Rock sobre el escenario de la gala, luego de que el comediante lanzara una broma a su esposa, Jada Pinkett. Tras el comunicado en el que Smith se disculpa públicamente, y mientras la Academia lleva a cabo una revisión oficial de lo sucedido, algunos testigos tomaron la decisión de romper el silencio, y esta vez fue la madre del actor, Caroline Bright, quien luego de haber presenciado este penoso capítulo, se pronunció para hablar de la actitud de su hijo. Por ahora, prevalece la incertidumbre sobre el rumbo que tomará el caso, aunque se sabe que Rock no procederá legalmente en contra del intérprete.

La madre de Will se tomó un tiempo para conversar con la emisora local de Filadelfia, WPVI, en Estados Unidos, ciudad natal del actor y en la que actualmente radica parte de su familia. En ese espacio se refirió a la personalidad de su hijo, quien enfrenta una de sus mayores polémicas en varios años. “Él es una persona muy sociable…”, aseguró. Al tocar el tema de la bofetada, la señora Bright hizo una afirmación para reiterar que se trata de una actitud ajena a la conducta habitual del también comediante. “Esta es la primera vez que lo he visto explotar de esa manera. La primera vez en su vida… Nunca lo había visto hacer eso…”, explicó la mujer de 85 años, palabras que acapararon la atención de quienes han seguido de cerca esta historia, cuyas imágenes le dieron la vuelta al mundo.

Pero más allá del suceso que nubló el triunfo de Will a raíz de sus acciones, la señora Caroline puso en alto su sentir al hablar de los esfuerzos que ha hecho su hijo para conquistar sus retos, en especial el de conseguir un Oscar en la categoría de Mejor Actor por su protagónico como Richard Williams en la película King Richard. “Estoy orgullosa de él por ser él…”, compartió en su charla con la emisora relatando un poco de cómo vivió la noche de la entrega en compañía de su familia. “Sé cómo trabaja, lo duro que trabaja… He estado esperando y esperando. Cuando escuché el nombre simplemente dije: ¡Sí!” añadió la mujer. Del mismo modo, la hermana del actor recordó cómo la mañana de los premios pidió en el chat familiar enviarle buenos deseos al “tío Will”.

La disculpa de Will Smith

Tras el incidente, Will Smith decidió romper el silencio para hablar de lo ocurrido, disculpándose con Chris Rock, la Academia y la producción que conforma la película que protagoniza. Sus palabras llegaron la tarde del 28 de marzo a través de un comunicado que expuso en sus redes sociales. “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad…”, escribió.

En otra parte de su texto extendió sus disculpas a la familia de King Richard, papá de Venus y Serena Williams, quienes estuvieron presentes el día de la ceremonia. “También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, finalizó.

