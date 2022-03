Will Smith ofrece una disculpa pública a Chris Rock: ‘Estoy avergonzado’

Después de protagonizar uno de los momentos más tensos en la historia de los Premios de la Academia, Will Smith rompió el silencio y a través de un comunicado de prensa se disculpó públicamente con Chris Rock a quien golpeó en el rostro, luego de que hiciera un desafortunado comentario sobre la apariencia de su esposa, Jada Pinkett. Si bien cuando subió al escenario a recibir su Oscar ofreció disculpas a los miembros de la Academia por el incidente, nunca hizo referencia directa al comediante a quien esta tarde, mencionó en este texto que difundió a través de sus redes sociales donde reconoció que la violencia no es aceptable en ninguna circunstancia.

Como primera parte de su mensaje, Will reconoció que su reacción no fue la correcta: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, se lee en su feed de Instagram donde cuneta con más de 61 millones de seguidores alrededor del mundo.

En la segunda parte de este texto, el ganador del Oscar a Mejor Actor, se dirigió directamente al protagonista de Todos odian a Chris: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, le escribió al comediante. Cabe resaltar que esta mañana el departamento de policías de Los Ángeles dio a conocer que Rock se negó a presentar cargos en contra de Will por el golpe que le propinó mientras presentaba a los nominados a Mejor Documental.

En la última parte de su comunicado, Will quiso disculparse también con la familia de King Richard, papá de las tenistas Venus y Serena Williams a quienes, anoche, el actor les agradeció públicamente: “También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, finalizó el actor.

La agridulce gala de Will

Desde que se dio a conocer su nominación a Mejor Actor, Will Smith que colocó entre los favoritos a llevarse la estatuilla y aunque la noche pintaba para convertirse en una de las más especiales en la historia de su carrera, un mal chiste de Chris Rock durante la gala provocó la reacción del actor, un acto que le robó foco a su primer Oscar. Aunque se mostró muy feliz y agradecido con la Academia por este reconocimiento, el incidente con el comediante le dio un tinte agridulce a la noche. Tras la entrega, Will se reunió con el resto de su familia durante la fiesta de Vanity Fair donde festejó con su círculo más cercano quien, entre risas y baile, lo hicieron olvidar el incómodo momento.