Bob Saget y Gaspard Ulliel, los grandes ausentes en el In Memoriam de los Oscars 2022

Como cada año, los Oscar nos han dejado un sinfín de instantes dignos de antología y anécdotas que quedarán grabadas en la memoria de los amantes de este tipo de eventos. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche, fue cuando en la ceremonia se le rindió un merecido homenaje a todos aquellos artistas del mundo de la cinematografía que lamentablemente fallecieron a lo largo del último año. Betty White, James Michael Tyler, William Hurt e incluso la mexicana Carmen Salinas, fueron algunas de las estrellas recordadas en este homenaje, el cual este año en especial cambió de formato, con presentaciones en vivo, bailarines y toda una coreografía en torno a este segmento tan especial. Sin embargo, los seguidores de la gala se percataron de inmediato de que la Academia se había olvidado de incluir en su lista de homenajeados a Bob Saget, reconocido actor de la serie Fuller House, una omisión que no dejaron pasar por alto y por la que mostraron su descontento en redes sociales.

Fue el pasado 9 de enero cuando se dio a conocer el sensible fallecimiento de Bob Saget, quien lamentablemente perdió la vida a consecuencia de un golpe que se dio en la cabeza y al que no le tomó mucha importancia, según revelaron las autoridades a cargo de su caso. El entrañable intérprete fue encontrado sin vida en la habitación de su hotel en Orlando, Florida, ciudad en la que se encontraba debido a la gira que realizaba con su show de stand up. Al haber pasado apenas dos meses de su muerte, los fans de Saget esperaban que se le rindiera un homenaje dentro de este segmento tan especial de la gala, pues aunque el actor es reconocido mayormente por sus trabajos en la televisión, Bob también contaba con una buena trayectoria en el cine. Sin embargo, su nombre y fotografía nunca aparecieron durante el homenaje, por lo que sus seguidore no tardaron en mostrar su descontento ante la evidente omisión.

Hasta el momento, la Academia no ha aclarado qué fue lo que sucedió o por qué decidió omitir al intérprete en su homenaje In Memoriam de este año. Tampoco se ha manifestado al respecto su gran amigo John Stamos, quien ha sido uno de los allegados a Saget que se ha encargado de rendirle un sinfín de tributos en redes sociales, dejando en claro lo mucho que extraña a su colega, con quien logró construir una linda amistad desde que compartieron créditos en Fuller House.

Por otro lado, los seguidores de los Oscars tampoco perdonaron que la Academia haya olvidado mencionar al actor francés Gaspard Ulliel, quien a pesar de haber consolidado su carrera cinematográfica principalmente en su país natal, era reconocido por sus participaciones en producciones de Hollywood y recientemente por su protagónico en la serie de Marvel Moon Knight, la cual se estrenará el próximo 30 de marzo. Gaspard Ulliel falleció a los 37 años el pasado 19 de enero a consecuencia de un fuerte traumatismo craneal mientras esquiaba en los Alpes franceses.

Las omisiones de la Academia en años anteriores

Cada año, los Oscars se enfrentan a una polémica similar con el segmento In Memoriam. Y es que debido a la larga lista de artistas fallecidos a lo largo del año, siempre suelen olvidar algunos nombres. Sin embargo, en ocasiones las omisiones suelen ser muy evidentes al tratarse de personajes muy mediáticos o que gozaban de gran popularidad en vivo. Por ejemplo, en la gala de 2020 se quedaron fuera Cameron Boyce o Luke Perry y en 2021 Naya Rivera y Jessica Waltery, algo que hizo que los fans de estas estrellas alzaran la voz, tal y como ha ocurrido con Bob Saget y Gaspard Ulliel.

