La emocionante reacción de Aitana y Alessandra al triunfo de Eugenio Derbez en los Oscars 2022

Aunque Eugenio Derbez ha sido parte fundamental de los Oscar, pues ha sido miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS por sus siglas en inglés), además de que dentro de la gala ha fugido como presentador. Sin embargo, la edición número 94 celebrada el pasado 27 de marzo sin duda ha sido muy especial para el actor, pues por primera vez acudió a la premiación como parte del elenco de la película CODA, la cual competía en varias categorías y que finalmente se alzó con el premio más importante de la noche, el de Mejor Película. Como era de esperarse, la alegría se apoderó de todos sus seres queridos, quienes a la distancia celebraron el triunfo del actor en los Oscar. Tal fue el caso de Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio, quien desafortunadamente no pudo asistir a la gala este año, por lo que siguió la transmisión de los Oscar por televisión. De hecho, la reacción de la cantante y su hija Aitana quedó registrada en un emotivo video que ha sido compartido en el perfil de Instagram de Rosaldo, en donde podemos verla gritar y brincar de emoción al escuchar que CODA se había llevado el premio mayor de la noche a casa. “Un pedazo de mi corazón está roto por no haber estado ahí contigo en ese momento, pero he de decir que fue hermoso vivirlo con Aitana y juntas aplaudirte, celebrarte y verte brillar en ese escenario. Te amamos con toda el alma y estamos inmensamente orgullosas de ti. ¡Felicidades, mi amor @ederbez! ¡Te dije que éste sería el 27 más feliz de todos!”, expresó la intérprete, quien no dudó en recordar que este 27 de marzo fue doblemente especial para ellos, pues además del triunfo de Derbez con su película en el Oscar, también celebraban el aniversario 16 del inicio de su historia de amor. Da play al video y no te pierdas de la emotiva reacción de Alessandra y Aitana al ver a Eugenio en el escenario de los Oscar.

