La reacción de Serena Williams ante la escena protagonizada por Will Smith

Como en los tiempos pre pandemia, este fin de semana decenas de celebridades se dieron cita en el emblemático Teatro Dolby, en Los Ángeles, para uno de los eventos más glamourosos en el la industria del cine: los Premios Oscar. Los famosos desfilaron por la alfombra roja enfundados en los más espectaculares looks antes del arranque de la ceremonia. En un ambiente de mucha emoción, se fueron dando uno tras otro los nombres de los ganadores de la codiciada estatuilla dorada, sin embargo, quizás la que fue la mayor sorpresa de la noche no tuvo nada que ver con los premios. Will Smith se aproximó al escenario para propinarle un golpe a Chris Rock, luego de que éste bromeara acerca del aspecto de Jada Pinkett. Una vez de vuelta en su lugar, siguió gritándole, exigiendo que dejara de hablar de su esposa. Como todos los presentes, Serena Williams no podía dar crédito de lo que estaba sucediendo, de hecho por un momento se quedó literalmente sin palabras. La tenista, cuyo padre fue interpretado por Smith en la cinta que le dio el Oscar a Mejor Actor (King Richard), mostró en sus Instagram Stories su reacción ante esta situación sin precedentes; haz click en el video para verla.

