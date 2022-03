La Academia lanza una revisión oficial sobre lo sucedido con Will Smith

Penosamente, lo más comentado de la entrega de los Oscars no fue el regreso del glamour después de dos años muy complicados para el mundo, sino que lo que acaparó todos los titulares fue el penoso incidente entre Will Smith y Chris Rock. Considerado el favorito para llevarse la estatuilla en la categoría de Mejor Actor -la cual se terminaría llevando-, nadie esperaba la reacción de Smith ante una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith. Alejado de la imagen siempre positiva y carismática del protagonista de Kin Richard, Will no solamente subió al escenario a golpear a Rock, sino que también continuó gritándole desde su lugar, exigiendo que dejara de hablar de su mujer. Ante esta situación han surgido todo tipo de especulaciones, desde aquellas que apuntaron en algún momento a que se buscaba quitarle su premio, hasta quienes señalan que Rock no escribió la broma de la polémica, sino que fue parte del guion que le habían entregado. Ante esto, la Academia que hasta ahora solamente había compartido un tuit, ha fijado su postura a través de un comunicado oficial.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Will Smith olvida el incidente de los Oscar cantando y bailando junto a su familia en la fiesta posterior a la gala

Chris Rock toma una decisión tras la bofetada que le dio Will Smith en los Oscar

“La Academia condena las acciones del señor Smith en el show de anoche. Hemos comenzado oficialmente una revisión formal alrededor del incidente y vamos a explorar futuras acciones y consecuencias, de acuerdo con nuestros estatutos, reglamento y la ley de California”, se lee en el comunicado emitido esta tarde por el organismo, probablemente haciendo referencia al punto en el código de conducta de la Academia en el que se lee que el organismo ‘se opone categóricamente a cualquier forma de abuso’. “Los miembros deben actuar de manera consistente con la buena reputación de la Academia”, es otro de los puntos que reafirman el comunicado en el que parece quedar abierta la posibilidad de tomar medidas ante lo sucedido, a pesar de que Chris se ha negado ya a levantar cargos en contra de Smith.

De acuerdo con Variety, es posible que se aplique una medida disciplinaria, más no se espera que se le quite su Oscar. Esto va de la mano con lo dicho por Whoppi Goldberg -quien es una de las tres actrices parte de la Board of Governos de la Academia en este periodo- en The View, mostrando su apoyo al actor y diciendo: “No le vamos a quitar el Oscar. Habrá consecuencias, estoy segura”.

VER GALERÍA

La reacción de Jaden Smith a la noche más polémica de su padre

El Departamento de Policía de Los Ángeles y su comunicado

Al tratarse de una acción penada por la ley de California, el LAPD ha lanzado también su propio mensaje oficial: “El incidente involucra a un individuo cacheteando a otro. El individuo involucrado ha rechazado el levantar un reporte policiaco. Si las partes involucradas desean un reporte policial en otro momento, el LAPD estará disponible para completar un reporte investigativo”.

Aunque hasta el momento Chris no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido, mucho se ha dicho de que intentó acercarse a Will después del incidente -de acuerdo con imágenes que capturaron el momento-, pero le fue imposible hacerlo. Smith sí pronunció su postura durante su mensaje de agradecimiento por su Oscar a Mejor Actor a los minutos de lo que sucedió. “El amor te va a llevar a hacer cosas locas. Para hacer lo que hacemos, tenemos que ser capaces de aguantar el abuso. Tienes que ser capaz de tener a gente hablando locuras sobre ti. En este negocio, tienes que ser capaz de tener a gente faltándote al respeto. Y tienes que sonreír, tienes que pretender que está bien”.

VER GALERÍA