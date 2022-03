Cómo se vivió detrás de cámaras el incidente de Will Smith

Nadie tenía claro qué era lo que pasada, ¿se trataba de un mal chiste dentro del guion? Las risas poco a poco desaparecieron y se hizo un silencio sepulcral en medio de la ceremonia de los Oscars, después de que Will Smith subiera directamente al escenario a golpear a Chris Rock tras una broma que no cayó nada bien sobre Jada Pinkett Smith. Las primeras pistas de que no se trataba de un sketch eran los gritos de Will en medio de la transmisión exigiendo al comediante que dejara de hablar de su mujer. La confirmación total se daría cuando al ser nombrado el Mejor Actor, Will subió con lágrimas en los ojos y a pesar de disculparse con la Academia, dejar clara la importancia de defender a su familia. Pero mientras esto pasaba frente a las cámaras, ¿qué no veíamos de la situación?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Will Smith olvida el incidente de los Oscar cantando y bailando junto a su familia en la fiesta posterior a la gala

Chris Rock toma una decisión tras la bofetada que le dio Will Smith en los Oscar

Más allá de lo que se debió vivir en la cabina de producción de los Oscars, en donde se reporta que hubo 45 minutos de completa tensión, entre los invitados sucedían sus propias historias. Tal como el mismo Will lo contó, Denzel Washington -inspiración de muchos actores y quien se encontraba nominado en la misma categoría que Will- fue de los primeros en decidir acercarse al actor. “El diablo viene por ti en tus momentos más altos”, contó en su discurso de agradecimiento Smith sobre lo que Washington le había dicho. Eugenio Derbez que también vio de cerca el momento, narró para Televisa Espectáculos que Denzel intentaba tranquilizar a Smith, mientras que otros presentes han explicado que Washington hizo ver a Will lo mal que estuvo todo lo sucedido.

VER GALERÍA

A quien pocos vieron acercarse a Smith es a Bradley Cooper, quien muy discretamente fue de los encargados de ayudar a Smith a encontrar su centro después del exabrupto para permanecer en la ceremonia y esperar a que se anunciara su premio. En otras imágenes se pudo ver a los publicistas de Will y Jada hablar con cada uno de ellos, lo que se dijo en esos momentos, nadie lo sabe. Algunas fotografías dejan ver que también Tyler Perry y Sean Combs tomaron la palabra con Smith para intentar tranquilizarlo.

Curiosamente, no hay imágenes de Will en la sala de prensa a la que pasan todos los ganadores después de recibir su premio. Tampoco posó en la típica fotografía de los cuatro actores ganadores (mejor actriz, mejor actor y mejores actores de reparto), tristemente, ante lo sucedido Will perdió la oportunidad de vivir su momento de gloria en pleno. Eso sí, no se perdió la post fiesta de los Oscars, a la que asistió con todos sus hijos y su esposa.

VER GALERÍA

La reacción de Jaden Smith a la noche más polémica de su padre

Según se ha reportado en el Dailymail, se solicitó a los reporteros en el lugar no preguntar al resto de los ganadores sobre el incidente. Algunas imágenes mostraban a Chris Rock, aparentemente, intentando acercarse a Will, sin tener éxito ante esto. Esta mañana se ha informado que el cómico decidió no levantar cargos en contra de Smith ante lo sucedido.

Por qué se dijo que su estatuilla estaba en peligro

En el 2017 se estableció el Código de Conducta actual de la Academia en el cual se busca enaltecer los valores de la institución, el cual ha sido mencionado por algunos detractores de las acciones de Smith, pidiendo que se le retire la estatuilla por haber faltado a estos. Ante esto, el único pronunciamiento de la Academia se dio a través de un tuit: “La Academia no condona la violencia en ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a nuestros ganadores de lo 94° premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por sus colegas y amantes del cine alrededor del mundo”.

VER GALERÍA